Названа дата розведення сил в Станиці Луганській

За підсумками засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовились про розведення сил у Станиці Луганській.

Про це повідомив представник Росії в ТКГ Борис Гризлов, пише "Інтерфакс-Україна".

На 7 березня намічено розведення сил і засобів в Станиці Луганській,

– сказав він журналістам у Мінську.

Крім того, за його словами, під час переговорів обговорювалися і заходи щодо забезпечення безпеки на Донецькій фільтрувальної станції.

Раніше у середу представник України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко повідомила нові подробиці про українських заручників, яких утримують бойовики на окупованій території.