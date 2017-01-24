Назвали кількість терористичних атак бойовиків на Донбасі за 2016 рік

Війна на Донбасі та присутність там проросійських бойовиків призвела до того, що за 2016 рік значно зросла кількість терористичних атак та терактів у світі.

На сході України за 2016 рік було зафіксовано 4 449 нападів, з них 3417, за даними експертів відділу з дослідження тероризму та повстанських рухів центру військової та оборонної інформації IHS Jane's, були здійснені проросійськими сепаратистами. Це в шість разів більше, ніж в 2015 році, вказують в дослідницькому центрі. Всього за 2016 рік у ході цього конфлікту загинули 124 людини – експерти роблять висновок, що конфліктуючі сторони атакували позиції один одного на лінії зіткнення, повідомляє DW.

Загалом у 2016 році в світі було здійснено понад 24 тисяч терактів і атак бойових угруповань, що на 26 відсотків більше, ніж роком раніше.

До прикладу, терористи угруповання "Ісламська держава" розширили підконтрольні їм території в Іраку і Сирії і здійснили по всьому світу 4236 атак, які вбили 10807 людей.

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