Названа точна дата, з якої грузини їздитимуть в ЄС без віз

Грузія, яка почала процедуру лібералізації візового режиму майже одночасно з Україною, змогла досягнути прогресу у цьому питанні значно раніше.

У середу, 8 березня, в офіційному журналі Євросоюзу опубліковані зміни в регуляції, згідно з якою в список країн відвідуватимуть ЄС без віз була додана Грузія.

Про це йдеться в офіційному повідомленні грузинського МЗС.

Вітаємо всіх громадян Грузії з цим важливим рішенням. Введення безвізового режиму з країнами Євросоюзу буде сприяти розвитку туризму, поглибленню бізнес-зв'язків, активізації програм обміну студентів,

– зазначено в повідомленні.

За інформацією дипустанови, ця регуляція увійде в силу через 20 днів після опублікування, тобто 28 березня.

У повідомленні також зазначено, що безвізовими поїздками на територію країн-членів Євросоюзу також зможуть скористатись громадяни Грузії, які проживають на території Південної Осетії і Абхазії.

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