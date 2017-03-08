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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Названа точна дата, з якої грузини їздитимуть в ЄС без віз

14:21, сьогодні 539 Читать новость на русском
З 28 березня грузини зможуть їздити в ЄС без віз
З 28 березня грузини зможуть їздити в ЄС без віз / mfa.gov.ge

Грузія, яка почала процедуру лібералізації візового режиму майже одночасно з Україною, змогла досягнути прогресу у цьому питанні значно раніше.

У середу, 8 березня, в офіційному журналі Євросоюзу опубліковані зміни в регуляції, згідно з якою в список країн відвідуватимуть ЄС без віз була додана Грузія.

Про це йдеться в офіційному повідомленні грузинського МЗС.

Вітаємо всіх громадян Грузії з цим важливим рішенням. Введення безвізового режиму з країнами Євросоюзу буде сприяти розвитку туризму, поглибленню бізнес-зв'язків, активізації програм обміну студентів,
– зазначено в повідомленні.

За інформацією дипустанови, ця регуляція увійде в силу через 20 днів після опублікування, тобто 28 березня.

У повідомленні також зазначено, що безвізовими поїздками на територію країн-членів Євросоюзу також зможуть скористатись громадяни Грузії, які проживають на території Південної Осетії і Абхазії.

Дивіться також: ЄС офіційно дав безвіз Грузії: опубліковані історичні фото

Теги: Політика Грузія Євросоюз Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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