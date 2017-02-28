14:40
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, 27 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 11:00: Торговельна блокада. Польща запросила на реабілітацію бійців АТО
Випуск новин
14:33, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Названо 12 найнебезпечніших для людства супербактерій

14:21, сьогодні 109 Читать новость на русском
Бактерії
Бактерії / Фото з відкритих джерел

Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила оновлений список супербактерій, які становлять загрозу для людства.

За словами науковців, все більше бактерій стають нечутливими до антибіотиків, пише Guardian.

Найнебезпечнішими експерти ВООЗ вважають бактерії з множинною резистентністю до ліків, зокрема, стійкістю до карбапенів і цефалоспоринів третього покоління – це одні з найсильніших антибіотиків, що існують в світі.

До таких бактеріям відносяться Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa і Enterobacteriaceae.

Медики кажуть, що проблема стає настільки серйозною, що дослідження повинні проводитися на міжнародному рівні.

Новий список небезпечних супербактерій буде обговорювати напередодні саміту G20, який відбудеться у Німеччині цього літа.

12 найнебезпечніших супербактерій

Три бактерії вважаються критично пріоритетними:

  • Pseudomonas aeruginosa,
  • Enterobacteriaceae,
  • Acinetobacter baumannii.

Шість з них вважаються пріоритетними:

  • Enterococcus faecium,
  • Staphylococcus aureus,
  • Helicobacter pylori,
  • Campylobacter,
  • Salmonellae,
  • Neisseria gonorrhoeae.

Три вважаються середнього пріоритету:

  • Streptococcus pneumoniae,
  • Haemophilus influenzae,
  • Shigella.

Раніше вчені заявили, що знайшли спосіб подолати супербактерію, виокремивши білок, який захищає супербактерії від дії антибіотиків.

Теги: LifeStyle Здорове життя наука Здоров'я
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
ЖеСвіШулявка. В соцмережах кепкують над обвалом Шулявського моста
сьогодні, 12:54 ЖеСвіШулявка. В соцмережах кепкують над обвалом Шулявського моста
3861
Шулявський міст
сьогодні, 11:23 Шулявський міст "втомився", як і рейтинги Кличка
Микола Давидюк 971
Голландцы все так же
сьогодні, 08:29 Голландцы все так же "быкуют", наши все так же тупят
Злой Одессит 2140
Кремль и региональные правительства не ладят друг с другом, и это проблема для Путина
сьогодні, 04:53 Кремль и региональные правительства не ладят друг с другом, и это проблема для Путина
Блог Медіа 1532
Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
27 лютого, 22:25 Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
Аркадий Бабченко 782
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук