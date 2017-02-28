Названо 12 найнебезпечніших для людства супербактерій

Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила оновлений список супербактерій, які становлять загрозу для людства.
За словами науковців, все більше бактерій стають нечутливими до антибіотиків, пише Guardian.
Найнебезпечнішими експерти ВООЗ вважають бактерії з множинною резистентністю до ліків, зокрема, стійкістю до карбапенів і цефалоспоринів третього покоління – це одні з найсильніших антибіотиків, що існують в світі.
До таких бактеріям відносяться Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa і Enterobacteriaceae.
Медики кажуть, що проблема стає настільки серйозною, що дослідження повинні проводитися на міжнародному рівні.
Новий список небезпечних супербактерій буде обговорювати напередодні саміту G20, який відбудеться у Німеччині цього літа.
Три бактерії вважаються критично пріоритетними:
Шість з них вважаються пріоритетними:
Три вважаються середнього пріоритету:
Раніше вчені заявили, що знайшли спосіб подолати супербактерію, виокремивши білок, який захищає супербактерії від дії антибіотиків.