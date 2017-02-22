Названо імена переможців премії "YUNA"-2017: опубліковані фото

21-го лютого у Палаці "Україна" відбулася шоста церемонія нагородження Національної музичної премії "YUNA". Серед українських виконавців в номінаціях перемогли як популярні українські артисти, так і маловідомі співаки та гурти.
У номінації "Найкраще концертне шоу" та "Найкращий рок-гурт" отримали відразу дві статуетки "YUNA" гурт "The Hardkiss":
В номінації "Найкраща пісня" нагороду отримала Джамала з піснею-переможницею "Євробачення-2016" – "1944". Також співачка стала "Найкращим соло-артистом" вже другий рік поспіль:
Одразу дві нагороди отримав Діма Монатік з кліпом "Кружит" у номінації "Найкраще відео" та за музичний альбом "Звучит" у номінації "Найкращий альбом":
У номінації "За особливі досягнення у музиці" статуетку отримав гурт "Танок на Майдані Конго":
Перемогу у номінації "Найкращий дует" отримали Джамала та гурт "ДахаБраха" з піснею "Заманили":
Статуетку за "Найкращий менеджмент" вже другий рік поспіль отримали "Mozgi Entertainment" на чолі з Потапом та Іриною Горовою:
Володарем звання "Новий подих" став гурт "Cepasa":
Переможцем у номінації "Найкращий поп-гурт" цього року став гурт "Время и Стекло":
А переможцем у номінації "Відкриття року" став гурт "Грибы". Хоч вони і не публікували фото з нагородою, проте шанувальники щиро вітають їх в мережі:
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