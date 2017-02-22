Названо імена переможців премії "YUNA"-2017: опубліковані фото

21-го лютого у Палаці "Україна" відбулася шоста церемонія нагородження Національної музичної премії "YUNA". Серед українських виконавців в номінаціях перемогли як популярні українські артисти, так і маловідомі співаки та гурти.

У номінації "Найкраще концертне шоу" та "Найкращий рок-гурт" отримали відразу дві статуетки "YUNA" гурт "The Hardkiss":

В номінації "Найкраща пісня" нагороду отримала Джамала з піснею-переможницею "Євробачення-2016" – "1944". Також співачка стала "Найкращим соло-артистом" вже другий рік поспіль:

Одразу дві нагороди отримав Діма Монатік з кліпом "Кружит" у номінації "Найкраще відео" та за музичний альбом "Звучит" у номінації "Найкращий альбом":

#bestalbum by #MonatikChilibiSound @anton_chilibi . #yuna2017 #monatikзвучит мы это сделали!!! #тольковперёд !!!!!!!! A post shared by Monatik Dmitriy (@monatik_official) Лют 21, 2017 о 4:32 PST

У номінації "За особливі досягнення у музиці" статуетку отримав гурт "Танок на Майдані Конго":

Щойно зі статуеткою за особливі досягнення в музиці від YUNA-2017! Дякуємо всім! #тнмкнаш A post shared by Танок на майдані Конґо (@tnmkongo) Лют 21, 2017 о 3:30 PST

Перемогу у номінації "Найкращий дует" отримали Джамала та гурт "ДахаБраха" з піснею "Заманили":

Статуетку за "Найкращий менеджмент" вже другий рік поспіль отримали "Mozgi Entertainment" на чолі з Потапом та Іриною Горовою:

MOZGI entertainment лучший менеджмент года и лучшая группа "Время и Стекло"!!!! #yuna2017 A post shared by Gorovaya Irina (@gorovaya_irina) Лют 21, 2017 о 2:05 PST

Володарем звання "Новий подих" став гурт "Cepasa":

Спасибо! Cepasa - "Новий Подих" премии Yuna A post shared by CEPASA (@cepasa) Лют 21, 2017 о 11:32 PST

Переможцем у номінації "Найкращий поп-гурт" цього року став гурт "Время и Стекло":

А переможцем у номінації "Відкриття року" став гурт "Грибы". Хоч вони і не публікували фото з нагородою, проте шанувальники щиро вітають їх в мережі:

#grebz #самара #ррракета A post shared by Грибы (@grebzlife) Лют 21, 2017 о 1:16 PST

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