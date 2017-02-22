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Названо імена переможців премії "YUNA"-2017: опубліковані фото

11:50, сьогодні 118 Читать новость на русском
Джамала з нагородою
Джамала з нагородою / Фото з відкритих джерел

21-го лютого у Палаці "Україна" відбулася шоста церемонія нагородження Національної музичної премії "YUNA". Серед українських виконавців в номінаціях перемогли як популярні українські артисти, так і маловідомі співаки та гурти.

У номінації "Найкраще концертне шоу" та "Найкращий рок-гурт" отримали відразу дві статуетки "YUNA" гурт "The Hardkiss":

Рок победил! 8)) Две награды Yuna наши! Рок-группа и Лучшее концертное шоу! #thehardkiss #yuna

Допис, поширений користувачем @the_hardkiss

В номінації "Найкраща пісня" нагороду отримала Джамала з піснею-переможницею "Євробачення-2016" – "1944". Також співачка стала "Найкращим соло-артистом" вже другий рік поспіль:

Одразу дві нагороди отримав Діма Монатік з кліпом "Кружит" у номінації "Найкраще відео" та за музичний альбом "Звучит" у номінації "Найкращий альбом":

У номінації "За особливі досягнення у музиці" статуетку отримав гурт "Танок на Майдані Конго":

Перемогу у номінації "Найкращий дует" отримали Джамала та гурт "ДахаБраха" з піснею "Заманили":

Статуетку за "Найкращий менеджмент" вже другий рік поспіль отримали "Mozgi Entertainment" на чолі з Потапом та Іриною Горовою:

Володарем звання "Новий подих" став гурт "Cepasa":

Спасибо! Cepasa - "Новий Подих" премии Yuna

A post shared by CEPASA (@cepasa)

Переможцем у номінації "Найкращий поп-гурт" цього року став гурт "Время и Стекло":

Yuna в этом году была прекрасна! Перформанс и лайн-ап артистов был свеж, номинации радовали новыми именами, статуэтки получали заслужено, ведущий с задевающим многих "звёзд", актуальным и правдивым юмором! Получилось! Полученная статуэтка является показателем и результатом плодотворной работы артиста и его команды в этом году. Большинство артистов с бешеным графиком концертов, из последних сил работали над своими номерами, лично я забыл, что такое свободный день, а бессонные ночи родили аранжик и внесли новое дыхание в песню "нврнптмчто" хм.. за день до премии! Наши Mozgi Ent. Работая без выходных доказали, что такой фанатичный менеджмент лучший! Моя группа ВиС, которая третью неделю изза графика концертов спит по 4 часа в сутки и всё ещё верит и пашет, зная, что будет ещё лучше и успешней, получает "группа года"...Закрывает концерт самая искренняя и настоящая Мишель, которая представляет уже другой мир артистов, без налёта фальши, зависти и другой шоубизнесовой фигни. Она через год получит свою статуэтку, а ещё через пару лет, прославит нашу страну! Знаю! Запомните мои слова! Рад за братика Монатика "Альбом Года"! Показатель того, что не смотря на беспредел в нашей стране с авторским правом и пиратством, всё равно артисты выпускают альбомы, работают над каждым треком, вкладывают душу в каждый звук, слово! Я горжусь и знаю, что вскоре всё говно отсеется, останутся тру создатели и исполнители! Критикуйте и говните что хотите) Но будущее у Украинской музыки есть, оно молодое, дерзкое и с'ка талантливое! Всем мир✌?️???

A post shared by Aleksey Zavgorodniy (@positiff)

А переможцем у номінації "Відкриття року" став гурт "Грибы". Хоч вони і не публікували фото з нагородою, проте шанувальники щиро вітають їх в мережі:

#grebz #самара #ррракета

A post shared by Грибы (@grebzlife)

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Теги: LifeStyle Культура Музика Джамала
Джерело: 24 канал
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