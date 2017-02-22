Названо імена російських військових, які координували захоплення Криму

Російське військове керівництво розпочало дії по анексії Криму ще задовго до того, як в Україні розпочалися протестні дії проти Януковича. Та й сам тодішній президент про це прекрасно знав.

Про це в інтерв’ю виданню ЛІГА.net розповів міністр юстиції Павло Петренко.

Все говорить про те, що план по захопленню Криму в активній фазі реалізовувався вже в 2013 році. І про це точно знав Янукович. Він не міг не знати, будучи президентом. Йшло перекидання в Крим збройних сил РФ, диверсійна робота з місцевими органами влади. Багато інших підтверджень, які я не можу розголошувати. Це спростовує заяви Росії, що вона заступилися за "братський кримський народ", коли "київська хунта" захопила владу в Україні,

– зазначив Павло Петренко.

Окрім того, українська сторона знає й імена тих, хто здійснював агітацію серед українських військових про перехід на бік окупанта.

"Інформація, яку я можу розкривати на даному етапі слідства, – це список осіб, які в ході анексії півострова Крим здійснювали агітацію українських військовослужбовців до переходу на службу в Збройні сили РФ: командувач військами Південного військового округу генерал-полковник Олександр Галкін, заступник командувача ЧФ РФ контр-адмірал Валерій Куликов, заступник начальника центру зв'язку ЧФ РФ Мирнов, начальник берегових військ ЧФ РФ в АР Крим генерал-майор Олександр Остриков та ряд інших", – розповів міністр.

Дані імена та свідчення українських військових, які вийшли з Криму, вже додані в першого позову до ЄСПЛ по анексії півострова.

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