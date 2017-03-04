Названо країну, де люди житимуть найдовше

Вчені з британської Ради медичних досліджень і Агентства з охорони навколишнього середовища США з’ясували, в якій країні люди в майбутньому житимуть найдовше.

Виявилось, що у 2030 році країною довгожителів стане Південна Корея. Середня тривалість життя кореянок становитиме 90,8 років, а чоловіків – 84,1 років.

У першу п'ятірку також увійшла Японія, Швейцарія, Франція та Іспанія. Там середня тривалість життя має становити 88 років для жінок.

Вчені назвали країну, де найменша тривалість життя – США (79,5 для чоловіків та 83,3 для жінок). Такими низькими показниками країна завдячує відсутності рівного доступу до охорони здоров'я, а також масовим ожирінням.

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Аналогічні показники у Хорватії і Мексиці.