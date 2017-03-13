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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Названо найкращий засіб від безсоння

19:38, сьогодні 945 Читать новость на русском
Міцний сон
Міцний сон / fotocdn.net

Фітнес-тренери наполегливо рекомендують готуватись до сну одразу після підйому.

Вся справа в тому, що на наш сон суттєво впливає фізична активність протягом дня. Наприклад, легка прогулянка зранку або пробіжка допоможуть забути про безсоння.

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Однак не вся фізична активність добре впливає на сон. Наприклад, прибирання чи виховання дітей – навпаки збільшує проблеми зі сном.

via GIPHY

Вчені разом з фітнес-тренерами довели, що саме в активних людей менше проблем зі сном. Найкращими для міцного сну визнали йогу, гольф, прогулянки та танець живота.

Теги: LifeStyle Здорове життя
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