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Названо найприбутковіші фільми 2017 року

14:15, сьогодні 1726 Читать новость на русском
Фільм
Фільм "Пастка" став найприбутковішим в 2017 році / Кадр з фільму

Видання TheWrap склало рейтинг найприбутковіших фільмів, які вийшли в прокат з початку 2017 року.

За даними видання, найбільший прибуток приніс своїм творцям фільм жахів "Пастка" режисера Джордана Пила. Рентабельність цього хоррору склала 630%.

Другу сходинку в рейтингу зайняв трилер "Спліт" Найта Шьямалана, який отримав 610% прибутку.

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Видання при роботі над рейтингом оцінювали бюджет виробництва і маркетингові витрати 25 фільмів з кращими касовими зборами в цьому році.

Фільм "Спліт"

Що стосується лідерів списку, то бюджет фільму "Пастка" становив 4,5 мільйонів доларів. Однак в той же час автори "Спліта" отримали 9 мільйонів на зйомки трилеру.

В той же час при маркетинговому бюджеті в 30 мільйонів доларів, картина"Пастка" зібрала 252 мільйони доларів, а "Спліт" – 277 мільйонів.

Відтак поки найкасовіший фільм 2017 року рімейк "Красуні і чудовиська" зібрав 1,26 мільярда доларів. Однак його рентабельність становить 400%, адже бюджет картини становив 160 мільйонів доларів і компанія Disney витратила багато коштів на рекламу.

Теги: LifeStyle гроші Кіно Рейтинги
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