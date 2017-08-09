Названо найприбутковіші фільми 2017 року

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Видання TheWrap склало рейтинг найприбутковіших фільмів, які вийшли в прокат з початку 2017 року.
За даними видання, найбільший прибуток приніс своїм творцям фільм жахів "Пастка" режисера Джордана Пила. Рентабельність цього хоррору склала 630%.
Другу сходинку в рейтингу зайняв трилер "Спліт" Найта Шьямалана, який отримав 610% прибутку.
Читайте також: Найкрасивіші чоловіки-знаменитості: пластичні хірурги склали рейтинг
Видання при роботі над рейтингом оцінювали бюджет виробництва і маркетингові витрати 25 фільмів з кращими касовими зборами в цьому році.
Фільм "Спліт"
Що стосується лідерів списку, то бюджет фільму "Пастка" становив 4,5 мільйонів доларів. Однак в той же час автори "Спліта" отримали 9 мільйонів на зйомки трилеру.
В той же час при маркетинговому бюджеті в 30 мільйонів доларів, картина"Пастка" зібрала 252 мільйони доларів, а "Спліт" – 277 мільйонів.
Відтак поки найкасовіший фільм 2017 року рімейк "Красуні і чудовиська" зібрав 1,26 мільярда доларів. Однак його рентабельність становить 400%, адже бюджет картини становив 160 мільйонів доларів і компанія Disney витратила багато коштів на рекламу.