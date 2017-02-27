18:51
27 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 17:00: Подорожчання в'їзду до Єгипту. Безвіз для Грузії
Випуск новин
17:53, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Названо причину головного конфузу на "Оскарі"

17:47, сьогодні 1311 Читать новость на русском
Найкращі актори з
Найкращі актори з "Оскарами" / Getty Images

Компанія PricewaterhouseCoopers, яка відповідає за підрахунк голосів під час визначенні переможців премії "Оскар", пояснила помилку при врученні нагороди за найкращий фільм.

Як пише ABC News, представник PwC підтвердив, що акторам Фей Данавей та Воррену Бітті дали не той конверт.

Ми приносимо щирі вибачення знімальним групам фільмів "Місячне сяйво" і "Ла-Ла Ленд", Воррену Бітті та Фей Данавей, а також всім глядачам за цю помилку. Ведучим дали конверт з переможцем в іншій номінації. Коли помилку виявили, її негайно виправили. Ми з'ясовуємо, як таке могло статися,
– сказано в заяві PwC.

Текстову трансляцію церемонії можна подивитись за посиланням.

Читайте також: Найкращі моменти "Оскар-2017" в гіфках

Нагадаємо, спершу найкращим фільмом назвали стрічку "Ла-Ла Ленд", але коли статуетки вже були вручені, було оголошено, що таки перемогло "Місячне сяйво".

Теги: LifeStyle Кіно Оскар Оскар-2017
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Чому населення Донбасу не йде у партизани
сьогодні, 17:15 Чому населення Донбасу не йде у партизани
Дмитро Снєгирьов 4739
ТОП-10 цитат Нємцова: про війну, Україну і політику
сьогодні, 15:49 ТОП-10 цитат Нємцова: про війну, Україну і політику
1643
Гра на боці ворога, або Хто веде психологічну війну проти українців
сьогодні, 14:36 Гра на боці ворога, або Хто веде психологічну війну проти українців
Дід Панас 1337
Штурм підмосковного Рейхстагу, або Як
сьогодні, 12:04 Штурм підмосковного Рейхстагу, або Як "дідивоювали чіста па-русскі"
Борис Немировський 1490
Свобода мыслей: если мы в Луганске, это не значит, что мы хотим быть Россией
сьогодні, 08:50 Свобода мыслей: если мы в Луганске, это не значит, что мы хотим быть Россией
Ольга Черненко 2689
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук