Названо причину головного конфузу на "Оскарі"

Компанія PricewaterhouseCoopers, яка відповідає за підрахунк голосів під час визначенні переможців премії "Оскар", пояснила помилку при врученні нагороди за найкращий фільм.

Як пише ABC News, представник PwC підтвердив, що акторам Фей Данавей та Воррену Бітті дали не той конверт.

Ми приносимо щирі вибачення знімальним групам фільмів "Місячне сяйво" і "Ла-Ла Ленд", Воррену Бітті та Фей Данавей, а також всім глядачам за цю помилку. Ведучим дали конверт з переможцем в іншій номінації. Коли помилку виявили, її негайно виправили. Ми з'ясовуємо, як таке могло статися,

– сказано в заяві PwC.

Текстову трансляцію церемонії можна подивитись за посиланням.

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Нагадаємо, спершу найкращим фільмом назвали стрічку "Ла-Ла Ленд", але коли статуетки вже були вручені, було оголошено, що таки перемогло "Місячне сяйво".