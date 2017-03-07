Названо причину смерті Джорджа Майкла

Після раптової смерті легендарного британського співака Джорджа Майкла минулого більше двох місяців. І лише зараз оприлюднені результати розтину та токсикологічних експертиз.

Фахівці встановили, що 53-річний співак помер через "природні причини", повідомляє "ВВС".

З такою заявою виступив старший слідчий з Оксфордшира Даррен Солтер.

Він уточнив, Майкл помер в результаті хвороби серця та печінки.

Зокрема, співак страждав на дилатаційну кардіоміопатію з міокардитом і жирову дистрофію печінки.

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Нагадаємо, 26 грудня 2016 року відомий британський музикант Джордж Майкл помер у себе вдома.