Названо, скільки осіб Україна передала бойовикам

Українська сторона в односторонньому порядку передала бойовикам "ДНР" 15 осіб.

"Тільки що відбулася передача 15 осіб, які перебували під кримінальним переслідуванням в Україні", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-центрі СБУ.



Раніше зазначалося, що передача проходила між містами Горлівка і Майорськ в нейтральній зоні.



Київ вирішив в односторонньому порядку передати 15 осіб, затриманих і засуджених в Україні для активізації процесу обміну.

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