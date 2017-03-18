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Назвали спецію, яка лікує серце та шлунок

21:07, сьогодні 5897 Читать новость на русском
Кориця
Кориця / poradumo

У журналі American Journal of Clinical Nutrition опубліковане дослідження, яке показало, що кориця сприяє зниженню рівня цукру і холестерину в крові.

За словами вчених, це спеція впливає на серцево-судинну систему і шлунково-кишковий тракт, пише Сosmo.

Кориця багата на поліфеноли – антиоксиданти, які знижують ризик серцево-судинних захворювань. У ній також міститься коричневий альдегід, який перешкоджає утворенню тромбів.

Крім того, науковці запевняють, що чудовий аромат кориці активізує роботу головного мозку, сприяє підвищенню уваги і покращує зорову пам'ять.

Цю спецію можна додавати у каші, випічку, йогурти, молоко, чай, кавові напої та смузі.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
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