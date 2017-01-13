НБУ і Мінфін ведуть переговори про реструктуризацію ОВДП

Найбанк та Міністерство фінансів ведуть переговори про реструктуризацію облігацій внутрішньої державної позики у власності центробанку на 383 мільярди гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Цей процес стосується тільки тих ОВДП, які знаходяться у портфелі НБУ. В даний час їх сума становить близько 383 мільярдів гривень", – зазначив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Як зазначив заступник глави НБУ Олега Чурія, цей процес має дві мети. Зокрема, полегшити навантаження на держбюджет за рахунок зміни строків погашення та обслуговування ОВДП, які тримає НБУ.

"А також – буде сприяти проведенню виваженої фіскальної політики, яка буде збігатися з цілями НБУ щодо забезпечення низької та стабільної інфляції та буде уможливлювати ефективну реалізацію режиму інфляційного таргетування. У результаті репрофайлінгу ОВДП, які перебувають у власності Національного банку, мають бути конвертовані у довгострокові гривневі облігації різної строковості з прив’язкою доходності до рівня інфляції. ", – йдеться у повідомленні.

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