НБУ офіційно вводить санкції проти російських банків

З 23 березня Нацбанк офіційно вводить санкції щодо дочірніх російських банків, які працюють в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Згідно із документом, російським банкам заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь "материнських банків" в Росії.

Цей новий документ розширює постанову про санкції, яка набула чинності 1 жовтня 2015 року.

При цьому українським банкам заборонено проводити операції, які можуть сприяти порушенню цих санкцій.

Нагадаємо, 15 березня Нацбанк запропонував РНБО запровадити санкції до українських "доньок" російських банків.

В той же час російська Держдума ухвалила закон, за яким забороняються грошові перекази з Росії в інші країни, зокрема в Україну, за допомогою іноземних платіжних систем.