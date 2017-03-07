НБУ оприлюднив грізну заяву щодо "Сбербанку"

Національний банк України ініціюватиме застосування санкцій до "дочки" "Сбербанку" Росії в Україні.

Про це повідомили у прес-службі НБУ.

У Нацбанку зазначили, що клопотатимуть про санкції за умови підтвердження інформації про готовність "Сбербанку" обслуговувати власників паспортів "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, у середині лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.



Згодом з'явилась інформація, що "Сбербанк" після певної затримки розпочав обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" псевдо республік Донбасу.