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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

НБУ оприлюднив грізну заяву щодо "Сбербанку"

18:54, сьогодні 1234 Читать новость на русском
"Сбербанк" / Getty Images

Національний банк України ініціюватиме застосування санкцій до "дочки" "Сбербанку" Росії в Україні.

Про це повідомили у прес-службі НБУ.

У Нацбанку зазначили, що клопотатимуть про санкції за умови підтвердження інформації про готовність "Сбербанку" обслуговувати власників паспортів "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, у середині лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.

Згодом з'явилась інформація, що "Сбербанк" після певної затримки розпочав обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" псевдо республік Донбасу.

Теги: Україна Новини Росії НБУ Банки Санкції
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