НБУ оштрафував один з банків на 5 мільйонів

Національний банк України оштрафував "Райффайзен Банк Аваль" на 4,9 мільйони гривень.

Про це повідомляє Financial club з посиланням на постанову Окружного адміністративного суду Києва.

Зокрема, суд відкрив провадження за позовом до Національного банку про визнання неправомірним та скасування рішення щодо штрафу.

У судових матеріалах не пояснено, чим обумовлений штраф "Райффайзен Банку Аваль".

Суд прийняв рішення відкрити провадження в адміністративній справі, а також зобов'язати відповідача надати до 18 січня 2018 року письмові заперечення проти позову та всі важливі у позові матеріали.

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