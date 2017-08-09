20:34
9 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія без долара. Коричневе море в Сочі
Вєсті Кремля
21:27, 8 серпня
Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос
Вєсті.UA
20:24, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Виправдання Міноборони. Захист фермерів від рейдерства
Випуск новин
19:51, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

НБУ оштрафував один з банків на 5 мільйонів

20:14, сьогодні 499 Читать новость на русском
"Райффайзен Банк Аваль" / Фото з соцмереж

Національний банк України оштрафував "Райффайзен Банк Аваль" на 4,9 мільйони гривень.

Про це повідомляє Financial club з посиланням на постанову Окружного адміністративного суду Києва.

Зокрема, суд відкрив провадження за позовом до Національного банку про визнання неправомірним та скасування рішення щодо штрафу.

У судових матеріалах не пояснено, чим обумовлений штраф "Райффайзен Банку Аваль".

Суд прийняв рішення відкрити провадження в адміністративній справі, а також зобов'язати відповідача надати до 18 січня 2018 року письмові заперечення проти позову та всі важливі у позові матеріали.

Читайте також: Один з українських банків заявив про намір припинити діяльність

Теги: Банки НБУ Новини України
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 9 серпня: гривня стрімко дорожчає
сьогодні, 20:08 Готівковий курс валют 9 серпня: гривня стрімко дорожчає
205
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Бойовики зганяють важку техніку та озброєння до лінії фронту, – місія ОБСЄ
 5 липня , 03:44
Перший літній температурний рекорд було зафіксовано в Києві
8 червня , 18:07
Українське МЗС виступило з заявою з приводу репресій у Криму
 сьогодні , 19:54
Стало відомо, коли Ахтему Чийгозу оголосять вирок
 сьогодні , 18:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук