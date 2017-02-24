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НБУ спростив проведення іноземних операцій для українців

22:07, сьогодні 20 Читать новость на русском
НБУ спростив проведення іноземних операцій для українців

Національний банк України переглянув підходи до ліцензування операцій фізичних осіб з розміщення коштів на закордонних рахунках і здійснення інвестицій за межі України.

Про це повідомляє прес-служба регулятора. Зокрема, тепер фізичні особи зможуть розміщувати на зарубіжних рахунках іноземну валюту з джерелом походження за межами України без індивідуальних ліцензій НБУ.

Також, українці зможуть без індивідуальних ліцензій НБУ здійснювати інвестиції за кордоном за рахунок коштів, що перебувають за межами України.

Водночас, фізичні особи, як і раніше, повинні мати індивідуальні ліцензії НБУ для здійснення переказу коштів з України з метою інвестування або розміщення на закордонних рахунках. Ця норма спрямована на регулювання відтоку капіталу з України.

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Можливість проведення низки операцій з розміщення коштів на закордонних рахунках і здійснення інвестицій за межі України без індивідуальних ліцензій НБУ не звільняє осіб від обов'язку декларувати доходи та сплачувати податки з них в Україні у відповідності з національним законодавством.

Зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2017 №14 "Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Національного банку України". Вони вступають в силу з 25 лютого 2017 року.

Теги: Україна НБУ Банки гроші
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