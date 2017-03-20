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НБУ використає рішення МВФ для девальвації гривні, – експерт

15:56, сьогодні 29
Курс гривні не зміниться від рішення МВФ
Курс гривні не зміниться від рішення МВФ / rian.com.ua

Відкладення траншу МВФ не має позначитися на курсі гривні, однак влада може використати це як виправдання для девальвації гривні.

Про це в коментарі сайту "24" повідомив економічний експерт Андрій Новак.

"Золотовалютних резервів в НБУ зараз достатньо – понад 15 мільярдів доларів. Немає особливих панічних настроїв серед населення, відповідно немає високоамплітудних коливань на валютному ринку. Доходи українців вихолощені, тому їм немає чим оперувати на валютному ринку", – зауважує експерт.

Однак, як наголошує Новак, важливий не стільки кредит МВФ, як сам факт продовження співпраці з фондом. Тому що на МВФ орієнтуються інші наші кредитори й інвестори. Зокрема, Єврокомісія була впевнена, що Україні нададуть транш МВФ, і планувала одразу підтвердити свій транш на 600 мільйонів євро. Тому є питання, чи вони також не відкладуть це рішення.

З іншого боку, говорить Андрій Новак, уряд звітує про шалене перевиконання бюджету мало не на 50%.

Тоді виникає питання, а навіщо нам гроші МВФ і ЄК? Тим більше, що вони супроводжуються жорсткими і непопулярними умовами. Чому ми і далі ходимо по всіх напрямах з простягнутою рукою? Десь є неправда. Або немає перевиконання бюджету, або є серйозні проблеми з МВФ і ЄК, – наголосив він.

Втім, зазначає експерт, звичайно, якби, наприклад, гроші Єврокомісії надійшли, то уряду було б легше вирішувати бюджетні питання, а частина кредиту могла б піти на поповнення золотовалютних резервів. Хоча зараз ситуація не критична.

Читайте також: МВФ відклав виділення траншу Україні: причини та наслідки

"Але є впевненість на 99%, що НБУ факт відкладення траншу МВФ використовуватиме для виправдання девальвації гривні, яку уряд і НБУ робить штучно. Мета штучної девальвації – досягнення інфляційного ефекту, щоб наповнити місцевий і Державний бюджети. З іншого боку, для задоволення апетитів експортерів. Вони ж – головні фінансово-промислові групи і власники провідних парламентських політичних сил", – вважає Новак.

При цьому, на думку Андрія Новака, якщо надання траншу МВФ затягнеться, то це призведе до падіння кредитних рейтингів України. Відповідно – до здорожчання для нас залучення кредитних ресурсів на світовому фінансовому ринку. Ми будемо платити більші відсотки за нашими облігаціями зовнішньої фінансової позики. Зараз вони ставлять 10,5%. Якщо рейтинги погіршаться, то вони можуть вирости до 11-12%. Для порівняння – кредит МВФ ми отримали під 3%.

Нагадаємо, 20 березня МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 млрд грн.

Теги: Гривня Курси валют Долар-Гривня Україна
Джерело: 24 Канал
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