НБУ вилучає з обігу масу фальшивих банкнот: як розрізнити підробку

Національний банк вилучає з грошового обороту країни купюри номіналом 500 гривень 2006 року випуску, які є дуже якісними фальшивками.

Про це повідомляє UBR з посиланням на телеграму від НБУ №50-0004/105578.

За інформацією фінансового регулятора уточнив, що вилучає купюри, виготовлені поліграфічним способом друку і з імітацією ультрафіолетового й інфрачервоного захисту.

НБУ сформував основні ознаки фальшивих 500-гривневих купюр.

1. Кольори підробок наближені до кольорів справжніх банкнот.

2. Зображення на підробках виконані подібними до оригіналу поліграфічними способами друку. Рельєфність елементів глибокого друку відчувається на дотик. Якість друку гірша, ніж на справжніх грошах.

3. Багатобарвний водяний знак (портретне зображення Сковороди) імітований печаткою на зворотному боці банкноти, при опроміненні ультрафіолетовим світлом зображення темне.

4. Світлий елемент водяного знака (зображення графічного знака національної грошової одиниці України) імітований тисненням паперу.

5. Папір фальшивок не світяться при опроміненні ультрафіолетовим світлом.

6. Занурена в товщу паперу захисна стрічка імітована друком на зворотному боці банкноти, текст на стрічці читається, в УФЛ світиться блакитним і блідо-зеленими кольорами. На справжній купюрі стрічка світиться жовтим і блакитним кольорами. Зі зворотного боку флуоресценція стрічки не збігається з її друкованим зображенням.

7. Інфрачервоний захист імітований, але карта інфрачервоних зображень наближена до оригіналу.

8. У папері присутні видимі волокна червоного і зеленого кольорів, які в УФЛ світяться червоним і зеленим кольорами, що не відповідає оригіналу. На справжній банкноті захисні волокна невидимі при денному світлі, в УФЛ світяться червоним і зеленим кольорами.

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9. Флуоресцентний захист імітований, кольори флуоресціюючих зображень наближені до оригіналу. З лицьового боку все зображення зеленого кольору в УФЛ світиться жовто-зеленим кольором.

10. Мікротексти імітовані і читаються.

11. Ефект зміни кольору оптично-змінного зображення ромба на лицьовій стороні купюри імітований, але кольори відрізняються від оригіналу. На справжній банкноті колір змінюється з фіолетового на оливково-зелений, на підробленої – з фіолетового на оливково-коричневий.

12. Цифрове позначення номіналу "500" при розгляді банкноти проти світла не збігається.

13. Латентне зображення у вигляді цифрового позначення номіналу "500" імітоване.

14. Магнітний захист також імітований.

Зазначимо, Нацбанк у квітні 2016 року ввів в обіг оновлену банкноту номіналом 500 гривень, проте зловмисники навчились дуже добре її підробляти. Як відрізнити фальшиві гроші від оригіналу – дивіться за посиланням.