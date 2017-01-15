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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

НБУ є головним провокатором девальвації гривні, – експерт

08:00, сьогодні 202574 Читать новость на русском
Попри всі завіряння НБУ гривня повзе донизу
Попри всі завіряння НБУ гривня повзе донизу / 24 канал

Різке падіння курсу гривні щодо долара – це результат продовження спекуляцій на валютному рику, де Нацбанк виступає не як центробанк, який повинен завадити таким тенденціям. Навпаки – НБУ є головним провокатором продовження девальвації гривні.

Про це сайту "24" повідомив економічний експерт Андрій Новак.

Як вважає Новак, в 2016 році мала місце штучна девальвація, яку реалізує уряд разом з НБУ, щоб убити двох зайців. По-перше, досягнути інфляційного ефекту, завдяки чому і наповнюється номінально і Державний, і місцевий бюджети. По-друге, задовольняються апетити експортерів – головних фінансово-промислових груп і "власників" парламентських політичних сил. Це відбувається за рахунок як простих громадян, так і тих підприємств, які не є експортерами.

За словами експерта, вже більше року немає економічних причин для девальвації, зокрема через велику зовнішню фінансову підтримку, яку Україна отримує з різних джерел – від МВФ, Світового банку, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку. Крім того, за підсумками 2016 року населення продало на 2,5 мільярди доларів більше, ніж купило, тобто підвищеного попиту на іноземну валюту немає. НБУ при цьому майже щомісяця знаходить нові аргументації і пояснення девальвації гривні.

То гривня падає, за версією НБУ, тому що прийшла весна. Потім – літо, потім осінь. Упав перший сніг – і гривня також. Зараз Нацбанк говорить, що причина в новорічних святах. Але насправді ці свята повинні були викликати зворотну тенденцію – на зміцнення гривні. Через різке падіння рівня доходів переважної кількості українців більшість проводить свята дома. Для цього потрібна гривня, а не долар, і люди здають свої заощадження,
– зазначає Новак.

Прогнозувати, яким буде курс гривні щодо долара в 2017 році, на думку Новака, неможливо, оскільки в Україні немає бази для курсової стратегії.

"Ми не знаємо, чи буде НБУ реагувати на цю ситуацію, чи ні. Якщо буде – то як і коли? Те, що НБУ називає стратегією плаваючого курсу – це якраз самоусунення від курсової політики. Будь-які прогнози будуть необ’єктивними і непрофесійними. Ми можемо тільки фантазувати: і до 30 гривень за долар, і до 20. Але це не більше, ніж фантазії", – наголосив експерт.

Єдиний орієнтир, за словами Новака, – це прогноз курсу на 2017 рік, закладений у Держбюджеті – 27,2 за долар. Але він дуже умовний. Приміром, в бюджеті на 2016 рік був закладений курс 24,1-24,4 гривні за долар, але за підсумками ми мали набагато вищий курс долара.

Тому, якщо врахувати те, що майже щодня відбувається знецінення гривні, то в таких умовах українцям, в яких є заощадження, треба або їх міняти на тверді валюти, або купувати товари. Тут все залежить від фінансових можливостей. Вигідно вкладати гроші в нерухомість і землю,
– говорить експерт.

Нагадаємо, 13 січня курс валют стрімко пішов вгору. Як пояснили в Нацбанку, зниження курсу гривні пов'язане з традиційним для перших місяців року сезонним спадом ділової активності.

Теги: Україна Долар-Гривня НБУ
Джерело: 24 канал
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