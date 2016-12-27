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НБУ зробив "Приватбанку" черговий розкішний подарунок

21:40, сьогодні 3411 Читать новость на русском
НБУ всіляко підтримує
НБУ всіляко підтримує "Приватбанк" / Getty Images

Національний банк України з метою підтримки ліквідності надав нещодавно націоналізованому "Приватбанку" черговий кредит рефінансування.

Як повідомляє УНІАН, сума його становить 10 мільярдів гривень.

Зазначається, що , параметри кредиту, включно з його термінами, процентною ставкою та заставою, належать до категорії банківської таємниці в рамках Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Крім того, в статистиці НБУ цей кредит відображено в розділі "Фінансові ринки", підрозділі "Аналіз ліквідності" в частині "Інші монетарні операції" на початок дня 23 грудня.

Також держегулятор підкреслив, що за статтею "Інші монетарні операції" відображено 747 мільйонів гривневого еквіваленту купленої регулятором валюти під час інтервенції на валютному ринку 22 грудня у сумі 28,4 мільйонів доларів.

Як відомо, 20 грудня НБУ надав "Приватбанку" 15 мільярдів гривень з метою підтримки ліквідності, забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів, роботи відділень та банкоматів, своєчасного забезпечення розрахунків.

Читайте також: Скільки грошей витрусять з кишень українців заради "Приватбанку"

До слова, нещодавно Антимонопольний комітет України оштрафував "ПриватБанк" на 82 тисячі гривень.

Теги: Україна гроші Фінанси Банки НБУ Націоналізація ПриватБанку
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