Не дививсь в очі смерті: пішоходів-правопорушників дотепно "лякали" у Франції

Агентство Serviceplan і французьке держвідомство з питань безпеки дорожнього руху провели експеримент, за допомогою якого вирішили привернути увагу до проблеми порушення ПДР пішоходами.

Біля одного з переходів встановили лайтбокс, оснащений датчиком руху, динаміком і камерою: коли хтось переходив дорогу на червоне світло, з рекламного щита лунав звук різко гальмуючого авто, пише PetaPixel.

У такі моменти особи наляканих пішоходів фотографували, і знімки миттєво потрапляли на лайтбокс з написом "Не варто заглядати в очі смерті. Погляньте на світлофор і переходите дорогу безпечно".

Кілька подібних фотографій, зроблених в ході акції, зараз розміщені на білбордах і лайтбоксах по всій Франції.

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