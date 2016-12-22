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Телеканал новин 24 Не допустити знищення е-декларування: активісти пікетували Конституційний суд
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Не допустити знищення е-декларування: активісти пікетували Конституційний суд

12:34, сьогодні 255 Читать новость на русском
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Сьогодні, 22 грудня, активісти пікетували Конституційний суд України з вимогою не допустити знищення системи електронного декларування.

Суд планував розглянути подання 48 нардепів, здебільшого опоблоківців, щодо визнання деяких норм е-декларування незаконними.

Народні обранці запропонували скасувати кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, обов'язок декларувати майно родичів чи негайно повідомляти про несподівані прибутки.

Якщо суд підтримає ці вимоги, то фактично розвалить систему декларування. А від неї, зокрема, залежить, чи отримає Україна безвізовий режим. Щоправда, автори подання сьогодні на суд не з'явились, тож розгляд перенесли.

Жодні з персональних даних, на які посилаються заявники, не розкриваються в електронних деклараціях. Там є відкрита частина, і є закрита частина. І саме усі персональні дані осіб, які здійснюють публічні функції, знаходяться в публічній частині і не доступні для широкого загалу,
– прокоментував заступник Міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Петухов.

Читайте також: Е-декларування під загрозою: як народні депутати намагаються приховати свої статки

Теги: Україна Політика Конституційний суд е-декларування
Джерело: 24 Канал
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