02:47
1 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, 28 лютого
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, 28 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 23:00: Напад на учасників блокади і заява Авакова
Випуск новин
00:17, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Не дороги, а напрямки: що не так з будівництвом та ремонтом українських доріг

02:05, сьогодні 53 Читать новость на русском

Українські дороги небезпечні і вщент зруйновані. Фактично країна залишилася без асфальтового покриття. 90% його зійшло разом зі снігом. Але українцям урочисто було обіцяно реставрацію і будівництво 2 тисяч кілометрів магістралей.

Всесвітній економічний форум уклав рейтинг доріг світу. Україна на 134 місці із 138-ми. На атласі майже всі магістралі позначені червоним. Найжахливіша ситуація на південно-східному напрямку.

Відсутність доріг – це суміш з катастрофічного недофінансування, відсутності технології та тотальної корупції. У асфальт щороку "закопують" мільярди гривень, і щороку він "зникає" разом зі снігом.

Чим гірше побудована дорога, тим краще Автодору, чому, тому що у нього є робота на кожен рік,
– зазначає експерт з інфраструктури Володимир Шульмейстер.

В Європі кілометр сучасної дороги на чотири смуги коштує близько 10 мільйонів євро, в Україні – 4. Але висока вартість ніколи не була запорукою якості. Європейські дороги без капремонту служать 25 років. Наші вже за рік як пральна дошка. У Європі, якщо під час гарантійного терміну експлуатації, з"являються вибоїни – то компанія ремонтує їх власним коштом. У нас – шукають нового підрядника і знову платять гроші.

Читайте також: Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі

Наші погані дороги закладаються ще на етапі проектування, переконані спеціалісти CoST Ukraine. Вони перевірили технічну документацію капітального ремонту доріг Київ – Знам’янка та Лубни – Полтава, і вже там знайшли брак.

Цього року, бюджет Укравтодору має рекордні 30 мільярдів гривень. Та, фактично, є лише половина. Ще половину сподіваються отримати від прибутків Нацбанку. Грошей, каже міністр Володимир Омелян, має вистачити на ремонт 2-х тисяч кілометрів доріг.

Які саме напрямки потраплять у ті відремонтовані відсотки, поки не відомо. Доріг немає ні на сході, ні на заході. Транснаціональні транспортні коридори, шляхи республіканського значення – все суцільна руїна. Дивлячись на них підрядники вже топчуть килими у міністерстві інфраструктури зі своїми пропозиціями освоєння грошей. Бо будувати дороги у нас так і не навчилися.

Читайте також: Голландці вирішили побудувати незвичне шосе

Теги: Україна Держслужба автодоріг Володимир Омелян Транспорт
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
28 лютого, 22:40 "Автобан": злочин в ім'я кохання на фоні параду дорогих автомобілів
Юлія Ліпенцева 496
Признание Россией паспортов
28 лютого, 22:15 Признание Россией паспортов "ЛДНР" – это хорошо
Дмитро Бєлобров 3486
Головні новини 28 лютого: втрати на Донбасі, штурм блокадників
28 лютого, 22:00 Головні новини 28 лютого: втрати на Донбасі, штурм блокадників
1194
Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
28 лютого, 21:00 Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
Анна Косинська 1158
Плани на березень: куди піти?
28 лютого, 20:03 Плани на березень: куди піти?
193
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Україна продовжує дивувати на Паралімпіаді-2016
 13 вересня 2016 , 00:54
Відтепер через "ВКонтакті" всі, крім українців, можуть переказувати гроші
 20 вересня 2016 , 16:06
Як підключити роутер самому: покрокова інструкція
15 березня , 12:53
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук