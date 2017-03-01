Не дороги, а напрямки: що не так з будівництвом та ремонтом українських доріг

Українські дороги небезпечні і вщент зруйновані. Фактично країна залишилася без асфальтового покриття. 90% його зійшло разом зі снігом. Але українцям урочисто було обіцяно реставрацію і будівництво 2 тисяч кілометрів магістралей.

Всесвітній економічний форум уклав рейтинг доріг світу. Україна на 134 місці із 138-ми. На атласі майже всі магістралі позначені червоним. Найжахливіша ситуація на південно-східному напрямку.

Відсутність доріг – це суміш з катастрофічного недофінансування, відсутності технології та тотальної корупції. У асфальт щороку "закопують" мільярди гривень, і щороку він "зникає" разом зі снігом.

Чим гірше побудована дорога, тим краще Автодору, чому, тому що у нього є робота на кожен рік,

– зазначає експерт з інфраструктури Володимир Шульмейстер.

В Європі кілометр сучасної дороги на чотири смуги коштує близько 10 мільйонів євро, в Україні – 4. Але висока вартість ніколи не була запорукою якості. Європейські дороги без капремонту служать 25 років. Наші вже за рік як пральна дошка. У Європі, якщо під час гарантійного терміну експлуатації, з"являються вибоїни – то компанія ремонтує їх власним коштом. У нас – шукають нового підрядника і знову платять гроші.

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Наші погані дороги закладаються ще на етапі проектування, переконані спеціалісти CoST Ukraine. Вони перевірили технічну документацію капітального ремонту доріг Київ – Знам’янка та Лубни – Полтава, і вже там знайшли брак.

Цього року, бюджет Укравтодору має рекордні 30 мільярдів гривень. Та, фактично, є лише половина. Ще половину сподіваються отримати від прибутків Нацбанку. Грошей, каже міністр Володимир Омелян, має вистачити на ремонт 2-х тисяч кілометрів доріг.

Які саме напрямки потраплять у ті відремонтовані відсотки, поки не відомо. Доріг немає ні на сході, ні на заході. Транснаціональні транспортні коридори, шляхи республіканського значення – все суцільна руїна. Дивлячись на них підрядники вже топчуть килими у міністерстві інфраструктури зі своїми пропозиціями освоєння грошей. Бо будувати дороги у нас так і не навчилися.

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