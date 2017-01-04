Не глінтвейн. Які продукти найкраще зігріють взимку

За термозахист у організму відповідає не шкіра, а щитовидна залоза. Тож від її роботи частково залежить те, чи будете ви мерзнути взимку.

Про це пише видання elle.ua.

Налагоджуємо роботу щитовидки

Тож у період різкої зміни погоди варто налягати на продукти, які нормалізують роботу щитовидки: волоські горіхи, вівсяні пластівці, імбир і морепродукти.

Ще один цікавий факт, який допоможе зігрітись: температура тіла підвищується, коли печінка починає засвоювати білки. Тому коли хочете зігрітись – поповніть раціон рослинними і тваринними білками.

Налягаємо на м’ясні супи

Також варто знати, про ще один продукт, що добре зігріє взимку – суп. До речі, найкращий ефект буде від супу, звареного на м’ясному бульйоні. Адже він містить набагато більше амінокислот і екстрактивних речовин, які активізують роботу шлунково-кишкового тракту. В результаті виробляється більше енергії, яка здатна зігрівати нас зсередини.

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Покращуємо кровообіг

За тепло в організмі відповідає і кровообіг. Тож аби покращити цей процес, треба споживати продукти з високим вмістом калію і магнію. Це картопля в мундирі, висівки і паростки пшениці, зелений горошок, боби, морква, гарбуз, буряк, редька, солодкий перець, капуста, огірки, авокадо, петрушка, шпинат, сухофрукти з інжиру, кураги, фініків та чорносливу.