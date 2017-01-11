Не гривня: Bloomberg назвали найгіршу валюту початку 2017

За даними дослідження Bloomberg за перших 10 днів нового року найгірші показники у турецької ліри.

З початку 2017 валюта опустилась на 8,6% по відношенню до долара. А за підсумками минулого року турецька валюта опустилася на 17%, повідомляє Bloomberg.

Компанія наголосила, що турецька ліра падає d;t протягом шести сесій, а в країні зростає інфляція. У грудні 2016 роre показник інфляції склав 8,53%.

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До того, в країні дефіцит платіжного балансу, який оцінюється на рівні 5% від ВВП.

Це перший випадок падіння ВВП в Туреччині за останні 7 років.