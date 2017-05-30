Не ховайте теплі речі. В Україні знову зміниться погода

Вже найближчих кілька днів у більшій території України прогнозують грози та дощі. Опади припиняться лише другого червня.

Про це пише видання "Сегодня".

Однак, після дощі повернеться і похолодання.

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У перший день літа стовпчик термометра вдень на заході не підніметься вище 23 градусів. Такою ж буде температура і в Києві.

Серйозніше похолоднішає 2 червня. Якщо у вівторок. 30 травня, стовпчик термометра практично на всій території країни підніметься до 29 градусів тепла, то вже в п'ятницю, 2 червня, температура повітря буде коливатися в межах 15-17 градусів.