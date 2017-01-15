Не кава: дієтолог назвала продукти, які допоможуть подолати втому

Відчуття хронічної втоми можна частково позбутися, якщо вживати в їжу певні продукти.

Таку теорію висловила дієтолог Касандра Барнс, повідомляє The Daily Mail.

Вода

На думку дієтолога, відчуття втоми може бути причиною зневоднення. Дієтолог нагадала, що вода є дуже важливою для організму людини. Вона радить вживати в день до 2 літрів води. Також підійдуть і безкофеїнові чаї.

Цільнозерновий сніданок

Аби збадьоритися з самого ранку варто з’їсти цільнозернову кашу. За словами дієтолога, такий сніданок буде багатим на харчові волокна, які додадуть відчуття енергійності.

Чистий шоколад

Гарно збадьоритися посеред дня допоможе шоколад. Проте, як наголошує дієтолог, він має бути зроблений без рафінованого цукру та з необсмажених какао-бобів. Інакше ефект буде недовготривалим.

Високопротеїнові макарони

Також у боротьбі проти хронічної втоми можна використати і спеціальні високопротеїнові макарони. Вони, на відміну від звичайних, мають більше харчових волокон, а тому повільніше розщеплюються та довше вивільняють енергію.

Морські водорості

Такий простий продукт як морські водорості допомагає побороти втому завдяки великій кількості йоду, адже його нестача є однією з топових причин млявості та хронічного виснаження.

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