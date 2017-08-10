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Не кількість, а якість: вчені пояснили, чим корисний "суперсон"

02:02, сьогодні 111 Читать новость на русском
"Суперсон" та його суперсила для людини / Tech City News

Сон подібний дії магічних ліків, які відновлюють сили, наповнюють організм енергією та продовжують життя. Більшість звикла вважати, що для нормального функціонування протягом дня людині необхідно спати вісім годин на добу.

Проте дехто із науковців вже давно вважає цю "норму" стереотипом, пише The Times.

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Зокрема, професор Джим Хорн у своїй книзі "Безсоння" наводить думки вчених з Університету Лафборо, які досліджують сон. Вони стверджують, що сучасна одержимість ідеєю проводити вісім годин на добу в стані нерухомості є хибною. Важливо не скільки ми спимо, а наскільки добре і ефективно ми це робимо, запевняє автор книги. Прийшов час поставитися до відпочинку настільки ж економно, як ми ставимося до всіх видів своєї діяльності у XXI столітті, йдеться у статті.

Нам не треба надолужувати ту кількість сну, яку ми втратили, найважливіше якість сну,
– впевнений науковець.

Автор публікації наводить приклад одного експеременту, покликаного підтвердити теорію Хорна. Так, два роки тому Філліс Зі, професор неврології Північно-Західного університету в Чикаго, запросила 13 осіб у віці від 60 до 84 років у свою лабораторію сну на дві ночі поспіль. Обидва вечора учасники експеременту переглядали 88 пар пов'язаних між собою слів, а потім намагалися відновити в пам'яті якомога більше із побаченого. Потім вони надягали навушники і лягали спати.

Автор статті додає, що в одну із двох ночей через навушники транслювалися звуки, позбавлені сенсу, які можна охарактеризувати як "рожевий шум", схожий на "білий шум", але з більш низькими частотами. Подібний "шум" досить відчутний, щоб мозок зафіксував його, але при цьому не заважає спати.

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Результати дослідження, опубліковані в журналі Frontiers in Human Neuroscience ще в березні цього року, були приголомшливими. На наступний ранок після ночі з "рожевим шумом" пам'ять піддослідних працювала в три рази краще, ніж раніше. Повільнохвильова активність тієї фази сну, під час якої організм виробляє гормони росту, а мозок накопичує енергію і консолідує провідні шляхи нервової системи, помітно посилилася. Як наголошується у статті, "це і був, грубо кажучи, суперсон".

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження
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