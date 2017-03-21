Не Китай. Назвали країну, в якій люди найчастіше кохаються

Про це пише видання "Здорове життя".

Згідно з дослідженням, 87% греків заявили, що секс для них є дуже важливим. На другому місті опинились росіяни, 80% їхніх громадян солідарні з греками. На один відсоток відстають поляки та бразильці – 79% у кожній країні.

Також було проведено дослідження щодо сексуальної активності у кожній країні. Як показали результати опитування, найчастіше сексом займаються у Греції - 164 рази на рік. На другому місці Бразилія – 145 разів. А на третьому Росія – 143 статевих контакти за рік.

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А от найменш активними у цьому рейтингу стали японці, вони в середньому кохаються лише 48 разів на рік.

У середньому на планеті люди займаються сексом 103 рази на рік.