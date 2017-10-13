Не Кримом єдиним: Росія вже звично осоромилась зі ще одним "півостровом"

На новій російській купюрі номіналом 2000 рублів зобразили острів Сахалін як частину материка. Хоча насправді, це не зовсім так.

На цю непомітну деталь звернуло увагу сахалінське видання АСТВ, пише "Апостроф". Якщо уважно придивитись до збільшеного зображення купюри, то на півночі Сахаліну несподівано виникає сухопутний перехід на "велику землю".

Білі контури, якими можна було б пояснити зіткнення острова і материка, на частині зображення частково відсутні.

На цьому місці не вода, як мало би бути, а сухопутна територія. Журналісти видання вмить відзначили, що цього, мовляв, цілком достатньо для безпечного переходу або поїздки на "півострів" Сахалін.

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А виходячи з довжини Сахаліну, яка становить 948 кілометрів, у виданні також припустили, що сухопутний перехід тягнеться не менше ніж кілька кілометрів.

Нагадаємо, в Росії в обіг ввели нові купюри номіналом 200 та 2000 рублів. На першій з них зображені символи анексованого Севастополя та Криму.



Національний банк заборонив банкам України працювати з російською валютою із зображенням об’єктів, розташованих на окупованій території України.