Не лише часник. Медики назвали смачний горіх, який зміцнить імунітет

Мигдаль – горіх, який обов'язково варто включити до свого зимового раціону харчування.

На думку медиків, вживання мигдалю дозволить значно зміцнити імунітет. Мигдаль зміцнює імунітет навіть краще ніж вітамін С, а регулярне вживання цього горіха дозволяє організму успішно боротися з цілою низкою вірусів, в тому числі з тими, які викликають грип та застуду, пише Cosmopolitan.

Наприклад, шкірка мигдалю покращує здібності білих кров'яних тілець знаходити віруси. Вживання мигдалю, також збільшує можливість організму запобігати розмноженню вірусів, а також їх розповсюдження по тілу.

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Порада щодо вживання: до гарячого чаю обов'язково додавайте жменю мигдальних горішків.