Не лише принцеса Лея. 5 культових ролей Керрі Фішер

27 грудня пішла з життя 60-річна актриса Керрі Фішер. Актриса так і не видужала після серцевого нападу, що трапився з нею напередодні.

Для багатьох Керрі Фішер запам’яталася лише роллю принцеси Леї в фільмах "Зоряні війни", проте в її кар'єрі знайдеться ще кілька вагомих ролей, які доводять, що Фішер – не тільки найвеличніша з усіх галактичних принцес.

Принцеса Лея в "Зоряних війнах"

Не згадати про Лею Органу, звісно, неможливо. І не тільки тому, що це найвідоміша роль Кері Фішер, а ще й тому, що це всього лише її друга проба в кіно і перша головна роль.

19-річна Керрі в далеких 70-х показала, якою має бути ідеальна жінка: рішучою, дотепною, з бластером і неймовірною зачіскою. Її "бублики" стали предметом культу серед фанатів "Зоряних воєн", хоча сама Фішер таку зачіску щиро ненавиділа.

Втім, справа зовсім не в зачісці, а в тому, яку хвилю "girl power" в кіно підняла Керрі Фішер своїм персонажем. Лея – запальна і уперта космічна бунтарка, яка зруйнувала стереотип "діви в біді", як найважливішого персонажа будь-якого чоловічого екшн-кіно.

В 7-му епізоді саги "Пробудження сили" Лея Органа з'явилася ще й в новому амплуа – генерала.

Мері в "Коли Гаррі зустрів Саллі"

Персонаж Мері – один з найяскравіших у фільмі. Мері у виконанні Кері Фішер – саркастична дівчина, яка примудрилася посваритися з хлопцем на першому ж побаченні, після чого вийшла за нього заміж.

На зйомках "Коли Гаррі зустрів Саллі" Керрі Фішер з іншими акторами працювали перед камерою в режимі реального часу, як в театрі, так що багато сцен зняті з першого дубля.

Анжела в "Гріффінах"

Мало хто знає, але Керрі Фішер озвучила одного з персонажів знаменитого мультсеріалу "Гріффіни". Свій голос Фішер подарувала начальниці головного героя Пітера – Анджелі.

Також в "Гріффінах" виходив окремий епізод "It's a Trap!", який пародіює класичну трилогію "Зоряні війни". У ньому Керрі Фішер також з радістю прийняла участь.

Розмарі Говард в "Студія 30"

У 2007 році в серіалі "Студія 30" з'явилася незабутня Керрі Фішер в серії під назвою "Дитина Розмарі". Тут Фішер практично зіграла себе – комедійну письменницю на ім'я Розмарі Говард – кумира головної героїні Ліз Лемон.

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Фішер не упустила можливості поіронізувати над принцесою Леєю сказавши в одній зі сцен перефразовану цитату з "Зоряних воєн" – "Допоможи мені, Ліз Лемон, ти моя єдина надія". За свою епізодичну роль в "Студія 30" Керрі отримала номінацію на Emmy.

Керрі Фішер в "Жадане питво"

У 2010 році Керрі зіграла особливу роль – саму себе. На HBO вийшов документальний спектакль "Жадане питво", поставлений за мотивами однойменної книги Керрі Фішер. Для постановки Фішер адаптувала книгу під моно-п'єсу.

У гранично чесній виставі Керрі розповідає, що це значить – народитися в сім'ї знаменитостей, висміює Голлівуд, не обмежує себе в лайках і відвертих історіях про те, як між дублями "Зоряних воєн", вона з колегами нюхала кокаїнові доріжки.

Тут Керрі чесно розповідає про те, як боролася з алкогольною та наркотичною залежністю і приймала жорстокі правила Голлівуду, який не знімає вікових актрис. За "Жадане питво" Фішер отримала чергову номінацію на Emmy, а також Drama Desk, Drama League і Outer Critics Circle.

Меріл Стріп в "Листівки з краю безодні"

В історії кіно зберігся один унікальний випадок, коли Керрі Фішер зіграла Меріл Стріп. Мова про фільм "Листівки з краю безодні", поставленому за мотивами однойменної напівбіографічної книги Керрі Фішер, яка вийшла в 1987 році.

Книга розповідала про актрису, яка з великими зусиллями намагається відновити кар'єру після передозування. Звичайно, Фішер багато в чому виписала в книзі себе, але не змогла зіграти роль.

У 1990 році вона адаптувала роман для режисера Майка Ніколса, а головну роль віддала неперевершеній Меріл Стріп, яка пізніше була номінована на "Оскар" за цю акторську роботу.

Нагадаємо, акторка Керрі Фішер пішла з життя у віці 60 років у Лос-Анджелесі. Як повідомляють іноземні ЗМІ, в акторки стався серцевий напад, коли вона летіла з Лондона до Лос-Анджелеса, відтак її довелося госпіталізувати.