Не маємо права забути. Сучасний Київ та події на Євромайдані об’єднали в емоційному відео

Три роки тому, 22 січня, у нині мирному Києві панували справжні бойові дії. Того дня "Беркут" вранці атакував мітингувальників. Активісти з дерев’яними щитами та будівельними касками тримали оборону.

Видання Радіо Свобода підготувало емоційне відео, в якому поєднали кадри сучасного Києва та кадри зі столиці у цей день 3 роки тому. До слова, саме тоді, 22 січня 2014 року революція перейшла у нове русло – від вогнепального поранення помер молодий активіст Сергій Нігоян. Читайте також: "Криваве Водохреща" – одна з найстрашніших сторінок Революції Гідності

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