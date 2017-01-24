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Не менше 3 місяців тривають процеси закупівель, – Супрун

22:39, сьогодні 80 Читать новость на русском
Уляна Супрун
Уляна Супрун / strana

Також, команді Супрун довелось переписувати технічні завдання, щоб отримати значну більшу кількість ліків за ту саму ціну.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про це в програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

Я прийшла в міністерство у серпні 2016 року. Коли я прийшла, то на 2015 рік менш як 50% постачання було від 2015 року. Ми розблокували все це. Щоб усі замовлені в 2015 році ліки були доставлені у 2016 році. Коли ми розпочали процес закупівель 2016 року, ми мусили переписати всі технічні завдання. Бо деякі закупівлі у 2015 році проводились через МОЗ, через українських дистриб'юторів,
– розповіла вона.

Також, Супрун розкрила деякі особливості закупівельного процесу.

До мене вони подали ті самі технічні завдання на 2016 рік. Ми мусили їх переписати, тож за ті самі гроші ми змогли купити не 7,5, а 11 тисяч стентів. Бо ми переписали технічні завдання. Це забирає 3 місяці, щоб зорганізувати усі закупівлі. Ми на 2017 рік почали цей процес завчасно. Тож до кінця березня ми маємо отримати усі ліки,
– додала Супрун

Теги: Україна Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Політика
Джерело: 24 Канал
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