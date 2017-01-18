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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Не можна фінансувати сепаратистів: депутати закликали переглянути концепцію відновлення Донбасу

15:05, сьогодні 93 Читать новость на русском
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Фракція "Самопоміч" закликала Уряд переглянути свої останні рішення у сфері політики щодо Донбасу.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

Депутати з "Самопомочі" вважають, що у програма розбудови Донбасу написана за російським сценарієм. А саме, в документі йде мова про фінансування підприємств, які перебувають на окупованих територіях, з українського бюджету, про заохочення спілкуванню російською мовою і співпрацю з сепаратистами. Тому фракція звернулася до СБУ, аби та порушила кримінальну справу щодо людей, які написали таку програму.

Сценарій Росії – змусити Україну прийняти анексію Криму і повернути окуповані Луганщину та Донеччину на умовах Росії. Тобто так, щоб присутність Росії на цих територіях, а потім і в Києві, гарантувала їй контроль над Україною,
– заявила заступниця голови ВР Оксана Сироїд.

Також вона додала, що для Уряду є критичним ухвалювати ті рішення, які відповідають стратегії Росії.

Натомість ми бачимо, що Уряд приймає спочатку концепцію про відновлення миру на Донбасі, де вже взагалі не йдеться про війну, та ухвалення плану заходів, згідно з яким фактично фінансуватимуться окуповані території,
– додала Сироїд.

Читайте також: Український шлях один – визнати, що Крим і Донбас є тимчасово окупованими, – заява "Самопомочі"

Теги: Політика Війна на Донбасі Самопоміч Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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