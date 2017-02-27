Не на своєму місці. Політик розповів про користь від роботи Савченко

Нардеп Надія Савченко виконує корисну миротворчу роботу однак через її статус виникають деякі протиріччя.

Про це заявив російський опозиційний політик Костянтин Боровий, інформує видання "Обозреватель".

"Мені здається, це дуже корисна діяльність. Вона робить зусилля зі звільнення громадян України, щодо пом'якшення режиму їх утримання у цих бандитів. Але ціна є завжди. Вона робить заяви, які дозволяють їй бути присутньою на цій території, і її використовують в пропагандистських цілях", – переконаний експерт.

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Він наголошує, що миротворчу діяльність Савченко варто відокремлювати від її заяв.

"Я думаю, що до заяв Савченко треба ставитися з великим милосердям. Вона не політик, вона - миротворець. І її робота - позаполітична. Але те, що вона депутат і по суті порушує свій статус - це дуже неприємний факт. Її політичні заяви - це заяви дуже недосвідченого політика. Я вже говорив про те, що їй необхідно було б увійти в групу якихось відомих політиків, взаємодіяти з ними. з Міхеїлом Саакашвілі, наприклад. Але вона хоче бути самостійним незалежним політиком, і тому робить помилки", – вважає Боровий.