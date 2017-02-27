15:40
27 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 14:00: СБУ затримала Рубана. Київ може залишитись без опалення
Випуск новин
14:48, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Не на своєму місці. Політик розповів про користь від роботи Савченко

15:24, сьогодні 165 Читать новость на русском
Надія Савченко в окупованому Донецьку
Надія Савченко в окупованому Донецьку / Фото з відкритих джерел

Нардеп Надія Савченко виконує корисну миротворчу роботу однак через її статус виникають деякі протиріччя.

Про це заявив російський опозиційний політик Костянтин Боровий, інформує видання "Обозреватель".

"Мені здається, це дуже корисна діяльність. Вона робить зусилля зі звільнення громадян України, щодо пом'якшення режиму їх утримання у цих бандитів. Але ціна є завжди. Вона робить заяви, які дозволяють їй бути присутньою на цій території, і її використовують в пропагандистських цілях", – переконаний експерт.

Читайте також: Оприлюднили скандальні факти з минулого Надії Савченко

Він наголошує, що миротворчу діяльність Савченко варто відокремлювати від її заяв.

"Я думаю, що до заяв Савченко треба ставитися з великим милосердям. Вона не політик, вона - миротворець. І її робота - позаполітична. Але те, що вона депутат і по суті порушує свій статус - це дуже неприємний факт. Її політичні заяви - це заяви дуже недосвідченого політика. Я вже говорив про те, що їй необхідно було б увійти в групу якихось відомих політиків, взаємодіяти з ними. з Міхеїлом Саакашвілі, наприклад. Але вона хоче бути самостійним незалежним політиком, і тому робить помилки", – вважає Боровий.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Надія Савченко Війна на Донбасі заручники
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Рабами ми більше не будемо: Порошенко порівняв Україну з Угорщиною
 23 жовтня 2016 , 19:18
Скільки ялинкових прикрас експортувала Україна: цікава інфографіка
 31 грудня 2016 , 15:33
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук