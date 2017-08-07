13:11
7 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, 6 серпня
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, 6 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 12:00: Теракт у Венесуелі. Петиція проти Бріджит Макрон
Випуск новин
12:33, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Не найбільший біс у "Партії регіонів", – журналістка охарактеризувала загиблу Бережну

10:37, сьогодні 5513 Читать новость на русском
Ірина Бережна
Ірина Бережна / "Обозреватель"

Екс-нардеп від "Партії Регіонів" була чи не найбільшою модницею в українському парламенті, ходила на ефірі пропагандистських каналів з "колорадськими стрічками" та за це отримувала чергову порцію проклять, однак серед її політичних соратників була ще більша сволота.

Таку думку висловила журналістка та блогер Марина Данилюк-Ярмолаєва на свої сторінці у Facebook.

"Раптова загибель Ірини Бережної не викликає ні радості, ні емпатії, ні жалю. Взагалі нічого. Маленька донька залишилася жива – діти не несуть відповідальності за вчинки батьків. Навіть якщо мати доклала зніжену дамську руку до розв'язування агресії Росії проти України", – зазначає автор допису.

Читайте також: Смерть Бережної: журналіст вказав на суперечливий момент щодо доньки політика, яка вижила

Водночас вона підкреслює, коли Бережна була депутатом, за її зовнішнім виглядом можна було вивчати останні тренди з паризьких подіумів: "цю блузку одягала на фотосесію Леді Гага", "А це плаття від Олександра Маккуїна я бачила на Камерон Діаз".

"Оператори дар мови втрачали від виду її величезних грудей, підкреслених дорогим кольє або намистом Chanel. Зараз пані в парламенті виглядають порівняно діловими скромницями. Ірина обожнювала, коли про неї писали, як про першу красуню та модницю парламенту", – зауважила Данилюк-Ярмолаєва.

Крім того, журналістка вважає, що опальний політик не була найбільшим бісом в "Партії регіонів".

Бойко, Новинський і Вілкул, які почуваються, як коти в сметані, та успішно об'їжджають серпантини – все ж є більшою сволотою. Не ходила б Ірина на ефіри "Росії 24" з колорадськими стрічками, не підспівувала б Соловйову та Кисельову, то жила б собі абсолютно спокійно до глибокої старості. Красивим багатим жінкам багато чого пробачають. А так, після кожного висеру на Останкіно про Україну, війну, окупацію та стрімку деградацію рідного Луганська отримувала лише чергову порцію проклять,
– додає представниця ЗМІ.

Читайте також: Блогер пригадав, чому не слід сумувати за Бережною

Відтак, Данилюк-Ярмолаєва сподівається, що смерть доньки остудить антиукраїнський запал її матері Олени, "яка все протестує то проти проспекту Ватутіна, то проти перейменування Дніпропетровська на Дніпро, то подає позови на В'ятровича, то топить за Гужву та Коцабу, то на платному мітингу розповідає про бомбування мирного населення.

"Можливо, особиста трагедія змусить матінку поменше брехати та перекручувати факти заради особистої вигоди", – підсумовує вона.

Нагадаємо, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.

Згодом стали відомими і подробиці трагедії – зокрема, в українському МЗС переконують, що авто з політиком злетіло з серпантину, натомість хорватські ЗМІ повідомляють про зіткнення автівки з ліхтарним стовпом на трасі.

Свідки своєю чергою стверджують, що водій, який віз політика, заснув, відтак сталася ДТП.

Теги: Новини України Новини політики Загинула Ірина Бережна Партія регіонів Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Деградація чинної влади призвела до десятків порожніх крісел у владі
сьогодні, 13:00 Деградація чинної влади призвела до десятків порожніх крісел у владі
Сергій Лещенко 72
Железнодорожная паучарня: кто, кого и зачем пожирает?
сьогодні, 12:13 Железнодорожная паучарня: кто, кого и зачем пожирает?
Михайло Подоляк 478
До Дня залізничника: українська залізниця мрії
сьогодні, 10:02 До Дня залізничника: українська залізниця мрії
Настя Сукач 980
Про Путина, рыбалку и стариковскую дряблость: маразм приближается
сьогодні, 10:01 Про Путина, рыбалку и стариковскую дряблость: маразм приближается
Альфред Кох 3251
Життя і смерть Ірини Бережної: найважливіші коментарі і блоги
сьогодні, 08:20 Життя і смерть Ірини Бережної: найважливіші коментарі і блоги
Блог Медіа 7325
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Важка доба на Донбасі: серед українських військових є загиблі та поранені
 29 липня , 18:55
Опубліковано відео обвалу будівлі коледжу на Прикарпатті
 15 травня , 18:19
Фанати автокросу з’їхалися на чемпіонат у Дніпрі
 сьогодні , 11:04
Авдіївка знову залишилася без світла
 13 березня , 08:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук