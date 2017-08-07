Не найбільший біс у "Партії регіонів", – журналістка охарактеризувала загиблу Бережну

Екс-нардеп від "Партії Регіонів" була чи не найбільшою модницею в українському парламенті, ходила на ефірі пропагандистських каналів з "колорадськими стрічками" та за це отримувала чергову порцію проклять, однак серед її політичних соратників була ще більша сволота.

Таку думку висловила журналістка та блогер Марина Данилюк-Ярмолаєва на свої сторінці у Facebook.

"Раптова загибель Ірини Бережної не викликає ні радості, ні емпатії, ні жалю. Взагалі нічого. Маленька донька залишилася жива – діти не несуть відповідальності за вчинки батьків. Навіть якщо мати доклала зніжену дамську руку до розв'язування агресії Росії проти України", – зазначає автор допису.

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Водночас вона підкреслює, коли Бережна була депутатом, за її зовнішнім виглядом можна було вивчати останні тренди з паризьких подіумів: "цю блузку одягала на фотосесію Леді Гага", "А це плаття від Олександра Маккуїна я бачила на Камерон Діаз".

"Оператори дар мови втрачали від виду її величезних грудей, підкреслених дорогим кольє або намистом Chanel. Зараз пані в парламенті виглядають порівняно діловими скромницями. Ірина обожнювала, коли про неї писали, як про першу красуню та модницю парламенту", – зауважила Данилюк-Ярмолаєва.

Крім того, журналістка вважає, що опальний політик не була найбільшим бісом в "Партії регіонів".

Бойко, Новинський і Вілкул, які почуваються, як коти в сметані, та успішно об'їжджають серпантини – все ж є більшою сволотою. Не ходила б Ірина на ефіри "Росії 24" з колорадськими стрічками, не підспівувала б Соловйову та Кисельову, то жила б собі абсолютно спокійно до глибокої старості. Красивим багатим жінкам багато чого пробачають. А так, після кожного висеру на Останкіно про Україну, війну, окупацію та стрімку деградацію рідного Луганська отримувала лише чергову порцію проклять,

– додає представниця ЗМІ.

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Відтак, Данилюк-Ярмолаєва сподівається, що смерть доньки остудить антиукраїнський запал її матері Олени, "яка все протестує то проти проспекту Ватутіна, то проти перейменування Дніпропетровська на Дніпро, то подає позови на В'ятровича, то топить за Гужву та Коцабу, то на платному мітингу розповідає про бомбування мирного населення.

"Можливо, особиста трагедія змусить матінку поменше брехати та перекручувати факти заради особистої вигоди", – підсумовує вона.

Нагадаємо, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.



Згодом стали відомими і подробиці трагедії – зокрема, в українському МЗС переконують, що авто з політиком злетіло з серпантину, натомість хорватські ЗМІ повідомляють про зіткнення автівки з ліхтарним стовпом на трасі.



Свідки своєю чергою стверджують, що водій, який віз політика, заснув, відтак сталася ДТП.