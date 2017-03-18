Не одними квітами: тепер можна орендувати несправжніх друзів для селфі

Японська компанія Family Romance створила новий сервіс, який дозволяє клієнтам замовити несправжніх друзів для спільних фото.

Про це пише The Independent.

Сервіс під назвою Real Appeal пропонує замовникам обрати в каталозі актора або навіть групу акторів і зробити спільні фото для соціальних мереж. Вартість мінімального замовлення у сервісі – 8 тисяч ієн (приблизно 57$) за 2 години.

Компанія надає цілий спектр послуг при оренді кількох людей. Замовники можуть користуватись послугою, коли в них мало друзів, або ж їм хочеться бути більш популярним в соцмережах. Також сервіс пропонує видати акторів за хлопця чи дівчину клієнтів, якщо вони хочуть змусити свого колишнього партнера чи партнерку приревнувати.

Також клієнти мають можливість обирати акторів за віком, статтю або стилем, у якому ті вдягаються.

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