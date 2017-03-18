19:05
18 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дислексія Путіна. Від російської політики гниє флора
Вєсті Кремля
10:35, сьогодні
Вєсті.UA. Насіров на волі.
Вєсті.UA
21:51, 17 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 17:00: Стрілянина в Парижі. НАТО в Естонії
Випуск новин
18:47, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Курйози
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Не одними квітами: тепер можна орендувати несправжніх друзів для селфі

17:46, сьогодні 409 Читать новость на русском
Селфі з друзями
Селфі з друзями / Фото з відкритих джерел

Японська компанія Family Romance створила новий сервіс, який дозволяє клієнтам замовити несправжніх друзів для спільних фото.

Про це пише The Independent.

Сервіс під назвою Real Appeal пропонує замовникам обрати в каталозі актора або навіть групу акторів і зробити спільні фото для соціальних мереж. Вартість мінімального замовлення у сервісі – 8 тисяч ієн (приблизно 57$) за 2 години.

Компанія надає цілий спектр послуг при оренді кількох людей. Замовники можуть користуватись послугою, коли в них мало друзів, або ж їм хочеться бути більш популярним в соцмережах. Також сервіс пропонує видати акторів за хлопця чи дівчину клієнтів, якщо вони хочуть змусити свого колишнього партнера чи партнерку приревнувати.

Також клієнти мають можливість обирати акторів за віком, статтю або стилем, у якому ті вдягаються.

Читайте також: До 8 березня в Росії здають в оренду величезні букети троянд

Теги: Курйози LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
сьогодні, 19:05 Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
Андрій Довбенко 1
О чем россияне помалкивают в тряпочку
сьогодні, 15:52 О чем россияне помалкивают в тряпочку
Блог Соцмережі 2993
Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
сьогодні, 13:05 Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
1370
Если бы в Украине бывали чудеса, их бы все равно не было из-за нашего правительства
сьогодні, 12:07 Если бы в Украине бывали чудеса, их бы все равно не было из-за нашего правительства
Ілля Кенігштейн 1037
Жизнь на Донбассе: куда катится этот мир?
сьогодні, 08:13 Жизнь на Донбассе: куда катится этот мир?
Ольга Черненко 3656
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук