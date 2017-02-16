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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Не пережив, – волонтери розповіли про трагічну долю літнього жителя Авдіївки

19:00, сьогодні 390 Читать новость на русском
Василь Андрійович не пережив осбтрілу
Василь Андрійович не пережив осбтрілу / People’s Project

Уночі проти 16 лютого терористи після затишшя знову почали обстрілювати багатостраждальну Авдіївку, використовуючи мирне населення як живий щит.

За інформацією Всеукраїнського центру волонтерів People’s Project, унаслідок обстрілів найбільше постраждав житловий сектор старої частини міста, зокрема вулиці Колосова та Лермонтова.

Авдіївка, Донбас, обстріл

Відтак, для жителя Авдіївки Василя Андрійовича це була остання ніч у власному будинку на вулиці Колосова, в якому прожив усе своє життя, а раніше тут жили його діди і навіть прадід ще з царських часів.

Авдіївка, Донбас, обстріл

Авдіївка, Донбас, обстріл

Зауважимо, що у домівку літнього чоловіка було пряме влучання.

Ще одна сім'я втратила свій будинок, родина пенсіонерів. Поки перебувають у стані шоку, але пригостили їх чаєм, як змогли втішили та з церкви їх вже забрали діти», – зазначив волонтер Владислав Маховський і опублікував відповідні фото та відео.

Читайте також: Авдіївка сьогодні: волонтер показав моторошні руїни після нового обстрілу

Теги: Україна Війна на Донбасі Авдіївка Новини Донецька Волонтери
Джерело: 24 Канал
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