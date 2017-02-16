Не пережив, – волонтери розповіли про трагічну долю літнього жителя Авдіївки

Уночі проти 16 лютого терористи після затишшя знову почали обстрілювати багатостраждальну Авдіївку, використовуючи мирне населення як живий щит.

За інформацією Всеукраїнського центру волонтерів People’s Project, унаслідок обстрілів найбільше постраждав житловий сектор старої частини міста, зокрема вулиці Колосова та Лермонтова.

Відтак, для жителя Авдіївки Василя Андрійовича це була остання ніч у власному будинку на вулиці Колосова, в якому прожив усе своє життя, а раніше тут жили його діди і навіть прадід ще з царських часів.

Зауважимо, що у домівку літнього чоловіка було пряме влучання.

Ще одна сім'я втратила свій будинок, родина пенсіонерів. Поки перебувають у стані шоку, але пригостили їх чаєм, як змогли втішили та з церкви їх вже забрали діти», – зазначив волонтер Владислав Маховський і опублікував відповідні фото та відео.

Читайте також: Авдіївка сьогодні: волонтер показав моторошні руїни після нового обстрілу