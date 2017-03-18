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Не пробачимо. Побратими назвали імена героїв, що минулої доби загинули в АТО

11:23, сьогодні 1258 Читать новость на русском
Двоє загиблих воювали у лавах 14 окремої механізованої бригади
Двоє загиблих воювали у лавах 14 окремої механізованої бригади / prostir.museum

З’явились імена двох українських воїнів, що минулої доби загинули на Донбасі. Це Микола Яворський та Микола Грабарчук.

Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.

"Обірвалося життя двох наших бойових побратимів. Це були справжні воїни! Воїни, які відважно захищали свою Батьківщину й які віддали на неї найдорожче – життя. Імена назавжди залишаться в нашій пам’яті", – пишуть побратими.

Також у бригаді висловили співчуття рідним загиблих і пообіцяли, що не пробачать ворогам смерті побратимів.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, бойовики збільшили кількість обстрілів. Внаслідок ворожих атак загинуло четверо українських військовослужбовців.

Теги: Україна Жертви АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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