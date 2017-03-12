Не соромно за країну, але реально соромно за нашу державу, – відомий музикант

Лідер відомого українського гурту СКАЙ Олег Собчук зізнався, чому йому соромно за Україну, як за державу.

За словами музиканта, українці досить розумний та мудрий народ. Саме тому Собчук пишається Україною як країною – її талановитим населенням і багатою культурою, пише "Обозреваль".

Але за державу реально соромно. За країну не соромно, я пишаюся тим, що я українець, але за державу...

– зізнався музикант.

В той же час, Собчук заявив, що Україна має мізерні шанси на справжнє приєднання до Європи. Адже поки наша країна належить до ЄС лише територіально.

"Географічно – так, а морально, етично, психічно, економічно, візуально. Ну яка Європа? Ви кордон з Польщею переїжджали? У нас доріг немає. Це перше, що кидається в очі, коли ти перетинаєш кордон. Не знаю, я музикант, не політик. Але не потрібно бути занадто розумним, щоб все це побачити. Просто треба трохи менше красти і ми відразу все це відчуємо", – додав музикант.

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