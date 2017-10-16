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Не спіймана лише одна людина, – Захарченко заявив про затримання причетних до вбивства "Мотороли"

18:58, сьогодні 2860
Олександр Захарченко
Олександр Захарченко / Фото з вільних джерел

У псевдореспубліці "ДНР" нібито затримали більшість причетних до вбивства Арсенія Павлова.

Олександр Захарченко оголосив про нібито затримання причетних до вбивства Арсенія Павлова, відомого як "Моторола".

Відповідну заяву він зробив в Ростові-на-Дону, пише сепаратистський сайт.

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Скоро МВС ДНР зробить заяву щодо ходу розслідування загибелі Павлова. Всі, хто причетний до його загибелі, затримані, не спіймана лише одна людина. З цього приводу буде робити заява глава МВС республіки,
– заявив Захарченко.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики "Моторола"
Джерело: 24 Канал
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