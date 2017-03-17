Не тільки СБУ може заборонити Самойловій в'їзд в Україну, – Грицак

Голова Служби безпеки України Василь Грицак сказав, що думає про заборону в’їзду на території України російській співачці Юлії Самойловій, яка має представляти Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017.

Про це він сказав вранці 17 березня, відповідаючи на питання журналістів.

Грицак каже, що він особисто виступає за те, щоб не дозволити росіянці приїхати на Євробачення в Київ через те, що вона виступала в анексованому Криму.

Моя думка – закон один для всіх! Якщо людина перетнула кордон окупованої території Автономної республіки Крим – це означає, що вона вчинила адміністративне правопорушення. Це підстава для того, щоб закрити в'їзд,

– зазначив голова СБУ, додавши, що таку заборону також може ініціювати Держприкордонслужба.

Грицак пояснив, що щодо Самойлової ще триває перевірка, але він особисто підтримує ідею заборонити їй в’їзд в Україну.

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За його словами, її обрання представницею Росії на Євробачення у Київ було свідомою провокацією.

"Те, що говорять оперативні джерела з території Росії, були й інші співаки з не гіршими вокальними даними, але чомусь було прийнято рішення відправити на Євробачення до нас саме цю людину, яка має певні фізичні вади, на жаль. Це було зроблено для того, щоб створити привід і подивитися на нашу реакцію", – переконаний голова СБУ.

Він запевнив, що реакція його відомства буде обов’язково.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві має представити співачка Юлія Самойлова. У червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму.



СБУ уже взялася перевіряти, чи дійсно Самойлова виступала в Криму після анексії. У відомстві заявили, що позиція СБУ "ґрунтуватиметься виключно на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки".

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