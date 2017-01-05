Не в своем теле, но в своем уме: кто такие трансгендерные люди и почему их не нужно бояться

Не секрет, что мнение, превалирующее в обществе о трансгендерности, – это, мол, патология, болезнь, аномалия или извращение. Но все же, может есть то, чего мы не знали о трансгендерности и жизни трансгендерных людей?

Традиционное "нормальное" мышление зыблется на непоколебимой вере то ли в мифический моральный облик человека, то ли в религиозные догматы, то ли в представления о том, "какими нас задумала природа". В таких конструктах стерилизованной жизни нет места так называемым "отклонениям". В соответствие с такой позицией, все, что есть ДРУГОЕ, есть ненормальным.

Интересно, что для носителей/носительниц трансфобной позиции набором аргументов выступает исключительная вера в постулаты конформистского общества. То есть, даже не владея необходимой информацией о том, кто такие трансгендерные люди, члены/членкини общества по инерции начинают их дискриминировать. Получается, что связь впечатлений и нерушимых образов, веками порождаемых обществом, заменяет связь вещей.

Необходимо разобраться, почему жизнь людей, которая выходит за пределы социальных конструктов и архетипов, вырезают из истории.

Кто такие трансгендерные люди

Трансгендерность – несовпадение гендерной самоидентификации человека по отношению к его биологическому полу.

Важно отметить, что пола по-прежнему два, а вот гендеров уже почти 60. И, в соответствии с гендерной теорией, этот список может продолжаться. Если говорить своими словами, пол – это то, что связано с нашей физиологией, гормональным фоном и другими биологическими характеристиками. А гендер – это то, как человек социализировался и какую роль он выполняет в обществе.

Світлину опубліковано користувачем Rain Dove (@raindovemodel) Гру 12, 2015 о 11:34 PST

Например, среди трансгендерных идентичностей можно выделить транссексуалов и транссексуалок (люди, которые прибегают к коррекции своего биологического пола на противоположный с помощью операции), гендерквирных (люди, чьи гендерные проявления нечётко выражены и которые не могут идентифицировать себя ни как мужчины, ни как женщины, либо могут содержать в себе и те и другие черты, либо же избегать и тех и других), бигендерных (гендерная идентификация индивида зависит от обстоятельств и не зависит от физиологического состояния), агендерных (гендерная идентификация отсутствует), интерсексуальных (анатомически люди могут иметь как женские, так и мужские признаки, и нетипичный набор хромосом) людей.

Важно отметить, что не все трансгендерные люди ощущают необходимость в смене биологического пола. Некоторые чувствуют себя комфортно в своем теле.

Стоит добавить, что трансгендерность – это не болезнь. Это врожденный признак, который зависит от генетического набора и гормонального фона. Также трансгендерность не является психическим расстройством. Например, в США в 2013 году понятие "расстройство гендерной идентичности" исключили из списка психических заболеваний, заменив на термин "гендерной дисфобии". Оно означает депрессию, вызванную отрицанием своей трансгендерности самим человеком либо социумом, в котором он пребывает.

Сколько в мире трансгендерных людей

Стоит признать, что многие страны не ведут статистику. А если она и существует, то довольно таки "локальная" и не полная.

По данным National Transgender Discrimination Survey за 2011 год, в США около 700 тысяч человек идентифицировали себя как трансгендерные. А в 2014 году количество таких людей увеличилось до полутора миллионов. Из них 90 % подвергались дискриминации на работе, 20 % были изгнаны из дома, а 41% предпринимали попытки суицида из-за дискриминации их социумом.

По информации Gender Identity Research and Education Society (GIRES), в Великобритании около 650 тысяч человек, что эквивалентно 1 % населения, сомневаются в своем гендере. Из них 26 тысяч жителей в 2014 году обратились за квалифицированной медицинской помощью по этому вопросу.

Американская ученая и активистка за права ЛГБТ-сообщества Линн Конвей отмечает, что на одного трасгендерного человека приходится 30 тысяч не трансгендерных, то есть цисгендерных людей.

К сожалению, единой статистики, сколько проживает трансгендерных людей в Украине, на сегодня не существует. Даже на порталах организаций по борьбе за права ЛГБТ-сообщества не указывают сколько-нибудь приблизительных данных. Это дает нам право говорить о том, что трансгендерные люди по-прежнему остаются невидимой социальной группой.

Трансфобия на уровнях социума и государства

Как правило, консервативные люди, находясь под пресом традиций, устоявшегося миропорядка и морали, дискриминируют трансгендерных людей. Позиция "так принято" не требует аргументации и вопроса "почему не может быть по-другому". Люди, которых "воспитывают" в такой среде, инерционно следуют за мыслью "это неправильно", чтобы обезопасить от дискриминации в первую очередь себя и не стать изгоем общества.

Фактически, трансфобия возникает на пустом месте – от незнания или нежелания знать о жизни трансгендерных людей или, банально, о том, кто они такие и отличаются ли от нас "нормальных" – и существует повсеместно.

Таким образом, мы можем утверждать, что большинство из нас больше "мужчины и женщины", чем просто люди.

Важно понимать, что решение и выбор человека лежат в плоскости его собственной жизни. И никто не имеет права дискриминировать его за то, что не выходит за границы личного. Это, прежде всего, люди с уникальным узором характера, интеллекта, внутренних и профессиональных качеств. И от коррекции пола либо изменения внешности эти данные не изменятся.

Каждый человек имеет право быть счастливым. И если реализация этого права не выходит за пределы личной свободы и жизни человека, это не должно кого бы то ни было касаться.

Болезненным вопросом является не просто внутренняя дискриминация трансгендерных людей, а та, которая нарушает личные границы человека, его права и свободы, наносит ему физический вред.

Снова-таки, статистики по количеству убийств и самоубийств трансгендерных людей в Украине нет. Однако, по данным организации TGEU, известно о 295 случаях убийств трансгендерных людей в 2016 году по всему миру.

30 июня 2016 года Совет ООН по правам человека после четырех часов ожесточенных дебатов между представителями и представительницами 47 стран-участниц утвердил введение должности эксперта по расследованию случаев насилия и дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. "За" проголосовали 23 представителя, "против" – 18 (среди которых Россия и Китай), шестеро воздержались.

20 ноября – День памяти трансгендерных людей, который появился в 1998 году после жестокого убийства трансгендерной женщины Риты Хестер. Позже этот день стал международным.

Трансгендерные люди стали не только заложниками трансфобных социальных институтов, но и государственных.

Действующая в Украине процедура признания гендерной идентичности человека унизительна и, в принципе, нарушает права человека. Коррекция пола регулируется приказом Министерства охраны здоровья Украины №60 (от 03/02/2011). В кратце, его суть можно уложить в следующие тезисы:

— пройти обязательное обследование, находясь в психиатрической больнице на стационарном отделении сроком от 30 до 45 дней, чтобы подтвердить или опровергнуть "диагноз" "транссексуализм";

— не пребывать в браке и не иметь несовершеннолетних детей;

— от специальной Комиссии зависит разрешение на проведение хирургических операций и смену документов, подтверждающих личность;

— пройти многочисленные медицинские обследования, которые часто никак не связаны с процедурой;

— год наблюдаться у сексолога для определения "степени социальной адаптации";

— пройти стерилизацию.

Трансгендерные люди стремятся изменить данный закон, чтобы иметь возможность поменять имя и пол в паспорте без хирургической коррекции, стерилизации и прочего.

Фильмы и сериалы о трансгедерных людях

Дабы помочь проникнуться эмпатией к трансгендерным людям и снять собственные внутренние барьеры, некоторые режиссеры и режиссерки препарировали тему выбора, свободы и разных аспектов жизни трансгендерных людей в кино.

1. "Девушка из Дании", 2015 год

Фильм повествует историю Лили Эльбе – одной из первых в мире трансгендерных женщин, прошедших операцию по коррекции пола.

2. "Очевидное" (Transparent), 2014 год

Сериал повествует об американской семье, жизнь которой довольно изменилась после того, как отец в возрасте 68 лет решил признаться близким о своей гендерной идентичности.

3. Завтрак на Плутоне, 2005 год

Фильм описывает судьбу трансвестита Патрика Брадена по кличке "Киттэн". Он наивен, добр и хочет найти свою родную мать. Отвергнутый всеми и болтающийся по Ирландии 70-х, с ним случается много неприятностей. Но "Киттэн" находит способ быть счастливой.

4. "Трансамерика", 2005

Это кинолента о трансгендерной женщине, которая готовится к финальной операции по коррекции пола. При чем тема трансгендерности раскрывается еще и через призму восприятия отца 17-летним подростком.

5. "И все же Лоранс", 2012

Фильм рассказывает о 35-летнем преподавателе колледжа Лорансе. Он – любим учениками, талантливый писатель и лауреат престижных премий. В соответствие со своей гендерной идентификацией, Лоранс хочет сделать опрецию по коррекции пола. Вопрос в том, как отриагирует на его выбор женщина, которую он любит.

Послесловие

Существуют разные проблемы в отношение восприятия себя и своего тела. Но они не всегда имеют отношение к гендерной идентификации. Причиной внутреннего дискомфорта могут стать депрессия, несоответствие существующим представлением о красоте человека; такие заболевания, как орторексия, анорексия, булимия.

То, как решать проблемы со своим телом – покупать новую одежду, делать пластическую операцию или коррекцию пола – стоит за выбором человека. И никто не имеет права делать выбор за человека – кем им быть и кем себя ощущать.

Вспоминая о безраничной любви и вере Диккенса в людей, хочется обрамить все вышесказанное смыслом, который писатель бережно уложил в романе "Оливер Твист":

Так влияют наши собственные мысли даже на внешний вид предметов. Люди, взирающие на природу и своих ближних и утверждающие, что все хмуро и мрачно, – правы; но темные тона являются отражением их собственных затуманенных желчью глаз и сердец. В действительности же краски нежны и требуют более ясного зрения.