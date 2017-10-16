Не Великобританія: Онищенко заявив, що отримав політичний притулок

Народний депутат Олександр Онищенко заявив, що отримав політичний притулок ще 4 квітня.

Про це пише УП.

"Ще 4 квітня мені надали притулок", – зазначив народний депутат.

При цьому Онищенко не сповістив, яка саме країна надала йому політичний притулок. Втім він зазначив, що це не Великобританія.

Читайте також: Онищенко заявив, що його мамі дали притулок в Іспанії

На запитання, чому він приховує країну, він відповів: "Я побоююся тільки їх бандитських намірів. Там, де не виходить у них за законом, включаються інші методи".