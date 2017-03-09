Не впізнати. Голлівудська акторка шокувала новою стрижкою

Відома американська акторка, відома своїм бунтарським характером, Крістен Стюарт здивувала новим іміджем. Звірка підстригла волосся майже налисо.

Так, на прем'єрі фільму "Персональний покупець" Крістен було складно впізнати.

Є інформація, що до такого кроку акторка вдалась, щоб зіграти роль у фільмі Вільяма Юбенк Underwater. За сюжетом команда вчених-підводників, які під час чергового робочого дня опинилися в епіцентрі сильного землетрусу, доведеться зробити все можливе, щоб вижити.

Дивіться також: Голлівудська зірка у кольорових колготках показала спокусливе фото

А як вам нова стрижка Крістен Стюарт? Відповідь пишіть у коментарях