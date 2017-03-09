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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Не впізнати. Голлівудська акторка шокувала новою стрижкою

09:46, сьогодні 705 Читать новость на русском
Крістен Стюарт з новою зачіснкою
Крістен Стюарт з новою зачіснкою / Getty images

Відома американська акторка, відома своїм бунтарським характером, Крістен Стюарт здивувала новим іміджем. Звірка підстригла волосся майже налисо.

Так, на прем'єрі фільму "Персональний покупець" Крістен було складно впізнати.

Є інформація, що до такого кроку акторка вдалась, щоб зіграти роль у фільмі Вільяма Юбенк Underwater. За сюжетом команда вчених-підводників, які під час чергового робочого дня опинилися в епіцентрі сильного землетрусу, доведеться зробити все можливе, щоб вижити.

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А як вам нова стрижка Крістен Стюарт? Відповідь пишіть у коментарях

Теги: Кіно LifeStyle США
Джерело: 24 Канал
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