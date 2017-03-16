Не все так просто. Експерт радить не покладати великі надії на "дешевий" Ryanair

Квитки на перельоти про 20 євро будуть лише на початку роботи Ryanair в Україні. Радіти з нагоди виходу ірландської бюджетної авіакомпанії на український ринок поки зарано.

Про це заявив авіа експерт В'ячеслав Коновалов в коментарі виданню "Апостроф".

За його словами, варто також врахувати додаткові послуги, які значно збільшать вартість польоту. Ще одна проблема, на думку Коновалова, відсутність "відкритого неба" з Європою.

"Зазвичай перші півроку спостерігаються смішні ціни, але не треба забувати, що у нас з Європою немає "відкритого неба". У будь-якому випадку, навіть якщо припустити, що ми укладемо цей договір в тому вигляді, в якому "відкрите небо" працює в Європі, у нас воно так працювати не буде", – наголосив експерт.

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Він також переконаний, що з урахуванням усіх додаткових послуг, що пропонує Ryanair, вартість перельоту для українця значно збільшиться.

"Якщо вважати багаж, реєстрацію, якісь штрафи, то вже набігає біля 100 доларів, а далі ще доплата за наземний переїзд приблизно в таку ж вартість…Тому це не завжди так дешево, як може здатися ", – запевнив Коновалов.