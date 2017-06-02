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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Не задекларовані" 80 тисяч гривень Гройсмана і саботаж перевірок через бездіяльність НАЗК

23:37, сьогодні 51 Читать новость на русском

Натомість до задекларованої готівки (це майже 1,5 мільйона доларів), а на додачу величезної квартири в Києві, що записана на тещу, агентство запитань не має. Точніше, переконують, Гройсман на них відповів.

НАЗК закидає прем'єру Володимиру Гройсману не задекларовані 80 тисяч гривень. Однак, висновки щодо декларації урядовців члени НАЗК все одно затвердити не змогли. Тепер півроку роботи департаменту фінансового контролю – коту під хвіст. І повертатись до голосування члени НАЗК права не мають.

Протистояння між головою НАЗК і її заступником блокує роботу не один місяць. Однак, члени НАЗК у відставку не збираються. Тому Мінюст розробив зміни до закону, які дозволять переобрати членів нацагентства. Та Верховна Рада документ навіть до порядку денного внести не змогла.

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Експерт вважає, що цей склад НАЗК діє так, як потрібно владі. Народний депутат, який претендував на посаду члена НАЗК, Віктор Чумак, відповідальність покладає на уряд. Каже, ще під час конкурсу діяли так, щоб орган не працював. Перші результати перевірок члени НАЗК вже знівелювали. На черзі – декларації парламентарів. А отже, сподіватись на ухвалення закону, який розблокує роботу агентства – доволі марно.

Теги: Україна НАЗК Корупція Володимир Гройсман е-декларування Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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