"Не задекларовані" 80 тисяч гривень Гройсмана і саботаж перевірок через бездіяльність НАЗК

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Натомість до задекларованої готівки (це майже 1,5 мільйона доларів), а на додачу величезної квартири в Києві, що записана на тещу, агентство запитань не має. Точніше, переконують, Гройсман на них відповів.
НАЗК закидає прем'єру Володимиру Гройсману не задекларовані 80 тисяч гривень. Однак, висновки щодо декларації урядовців члени НАЗК все одно затвердити не змогли. Тепер півроку роботи департаменту фінансового контролю – коту під хвіст. І повертатись до голосування члени НАЗК права не мають.
Протистояння між головою НАЗК і її заступником блокує роботу не один місяць. Однак, члени НАЗК у відставку не збираються. Тому Мінюст розробив зміни до закону, які дозволять переобрати членів нацагентства. Та Верховна Рада документ навіть до порядку денного внести не змогла.
Читайте також: Журналісти викривають корупціонерів у прямих ефірах, але не маємо жодного судового вироку
Експерт вважає, що цей склад НАЗК діє так, як потрібно владі. Народний депутат, який претендував на посаду члена НАЗК, Віктор Чумак, відповідальність покладає на уряд. Каже, ще під час конкурсу діяли так, щоб орган не працював. Перші результати перевірок члени НАЗК вже знівелювали. На черзі – декларації парламентарів. А отже, сподіватись на ухвалення закону, який розблокує роботу агентства – доволі марно.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter